Cum arată camera în care stă Irina Fodor în Uzbekistan. „Cursa Asia Express, sezonul 9, a început!”

Irina Fodor a publicat primele imagini din Uzbekistan. Prezentatoarea Asia Express a împărtășit cu admiratorii săi din online cum arată camera în care este cazată. „Cursa Asia Express”, sezonul 9, a început, iar Irina așteaptă cu nerăbdare să ofere informații despre cel mai așteptat show de televiziune.

Cum arată camera în care stă Irina Fodor în Uzbekistan

Fanii s-au bucurat să vadă postările din culise ale Irinei Fodor. Prezentatoarea emisiunii a postat deja pe contul său de socializare un mesaj, alături de care a atașat și o imagine cu încăperea în care se află. Totodată, Irina a publicat și imagini de la fereastra sa.

„Cursa Asia Express, sezonul 9, a început. Și, odată cu ea, începe și seria mea preferată: priveliște de la fereastră. Ce văd eu din camera de zi. First stop: Uzbekistan. Azi, cam acesta este tabloul meu de dimineață. Două cadre cu view-ul și unul cu mine, în pragul balconului, vânând lumina naturală ca să iasă machiajul cum trebuie”, a spus Irina în mediul online.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În imagini, Irina poate fi văzută în timp ce își realizează machiajul pentru filmări. Frumoasa prezentatoare a postat și câteva imagini din Uzbekistan. Sezonul 9 al Asia Express a pornit deja pe Drumul Mătăsii. Concurenții vor avea de întâmpinat provocări noi prin Uzbekistan și China. Cei 18 concurenți s-au aventurat deja în cursa pentru Asia Express.

Cine participă la Asia Express sezonul 9

Cheloo și Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, Connie Preda – designer, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, What’s UP și soția lui, Miky, sunt cei 18 curajoși care au plecat pe urmele negustorilor de altădată, pe Drumul Mătăsii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Irina Fodor continuă să-i țină pe curioși la curent prin intermediul postărilor sale din online. Recent, a publicat o imagine alături de una dintre „asistentele” sale.

„Aici, după cum se poate observa, situația e complet sub control. 👀

Eu sunt pe față, iar colega mea… mai ușor înaltă și puțin mai blănoasă… scanează orizontul după concurenți. Nu ne scapă nimic.

Planul e simplu: eu analizez, ea intimidează. Funcționează impecabil.

Totuși, printre strategii și supraveghere, mi-a fugit gândul spre casă… 🥹 Mi-am sunat deja sărbătoriții (că nu mă joc cu lucruri importante 😄), dar vreau să vă spun și vouă:

La mulți ani tuturor cu nume de flori! 🌸

Să înfloriți, să zâmbiți și să aveți o zi absolut superbă!”, a spus prezentatoarea în online.

Fotografia din culisele emisiunii a strâns rapid mii de aprecieri în mediul online.