Cum arată camera în care stă Irina Fodor în Uzbekistan. „Cursa Asia Express, sezonul 9, a început!”

Publicat: Luni, 06 Aprilie 2026, 23:05 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 11:36
Irina Fodor a publicat primele imagini din Uzbekistan. Prezentatoarea Asia Express a împărtășit cu admiratorii săi din online cum arată camera în care este cazată. „Cursa Asia Express”, sezonul 9, a început, iar Irina așteaptă cu nerăbdare să ofere informații despre cel mai așteptat show de televiziune.

Cum arată camera în care stă Irina Fodor în Uzbekistan

Fanii s-au bucurat să vadă postările din culise ale Irinei Fodor. Prezentatoarea emisiunii a postat deja pe contul său de socializare un mesaj, alături de care a atașat și o imagine cu încăperea în care se află. Totodată, Irina a publicat și imagini de la fereastra sa.

„Cursa Asia Express, sezonul 9, a început. Și, odată cu ea, începe și seria mea preferată: priveliște de la fereastră. Ce văd eu din camera de zi. First stop: Uzbekistan. Azi, cam acesta este tabloul meu de dimineață. Două cadre cu view-ul și unul cu mine, în pragul balconului, vânând lumina naturală ca să iasă machiajul cum trebuie”, a spus Irina în mediul online.

În imagini, Irina poate fi văzută în timp ce își realizează machiajul pentru filmări. Frumoasa prezentatoare a postat și câteva imagini din Uzbekistan. Sezonul 9 al Asia Express a pornit deja pe Drumul Mătăsii. Concurenții vor avea de întâmpinat provocări noi prin Uzbekistan și China. Cei 18 concurenți s-au aventurat deja în cursa pentru Asia Express.

Cine participă la Asia Express sezonul 9

Cheloo și Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, Connie Preda – designer, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, What’s UP și soția lui, Miky, sunt cei 18 curajoși care au plecat pe urmele negustorilor de altădată, pe Drumul Mătăsii.

Irina Fodor continuă să-i țină pe curioși la curent prin intermediul postărilor sale din online. Recent, a publicat o imagine alături de una dintre „asistentele” sale.

Citește și: Chefi la cuțite, 1 aprilie 2026. Elena Lasconi a dat verdictul! Cine a câștigat ultima bombă cu amulete: „Absolut nebun!”

„Aici, după cum se poate observa, situația e complet sub control. 👀
Eu sunt pe față, iar colega mea… mai ușor înaltă și puțin mai blănoasă… scanează orizontul după concurenți. Nu ne scapă nimic.
Planul e simplu: eu analizez, ea intimidează. Funcționează impecabil.
Totuși, printre strategii și supraveghere, mi-a fugit gândul spre casă… 🥹 Mi-am sunat deja sărbătoriții (că nu mă joc cu lucruri importante 😄), dar vreau să vă spun și vouă:

Citește și: Chefi la cuțite, 1 aprilie 2026. Anca Andreea Angheluș l-a impresionat pe chef Richard Abou Zaki cu preparatul ei. Ce a făcut

La mulți ani tuturor cu nume de flori! 🌸
Să înfloriți, să zâmbiți și să aveți o zi absolut superbă!”, a spus prezentatoarea în online.

Fotografia din culisele emisiunii a strâns rapid mii de aprecieri în mediul online.

Răzvan Lucescu a revenit în țară pentru a fi alături de Mircea Lucescu. Care sunt primele sale declarații după ce și-a v...
AS.ro “A adunat toţi nepalezii” Milionarul român de doar 29 de ani a răbufnit după ce a primit un mesaj revoltător! &#8220;A adunat toţi nepalezii&#8221; Milionarul român de doar 29 de ani a răbufnit după ce a primit un mesaj revoltător!
Observatornews.ro Satul din Spania, cu doar 40 de locuitori, unde poți primi o casă gratis şi un loc de muncă Satul din Spania, cu doar 40 de locuitori, unde poți primi o casă gratis şi un loc de muncă
Antena 3 Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
SpyNews Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare Răsturnare de situație în cazul fetițelor din Târnăveni! Tatăl uneia dintre micuțe a făcut declarații tulburătoare

Citește și
Răzvan Lucescu a revenit în țară pentru a fi alături de Mircea Lucescu. Care sunt primele sale declarații după ce și-a văzut tatăl
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Când va naște Alexandra Stan. Ce a declarat artista imediat după vizita la medic
Ce a putut să găsească Sila Turkoglu în mașina partenerului său. Detaliul a lăsat-o fără cuvinte
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Sfânta Lumină ajunge în România de la Ierusalim și anul acesta: „Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială”
Halucinant. O româncă a fost la o secundă să câștige un Lamborghini de la Mr. Beast
„Sunteți niște scorpii negre la suflet„ Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată: „Am primit cele mai jignitoare comentarii...„
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Ioan-Aurel Pop pleacă azi din fruntea „nemuritorilor”: „După 7 aprilie, voi deveni un om liber! Politica nu este de mine și nici eu de ea”
Jachetele de inspirație militară revin în forță și sunt piesa vestimentară care nu trebuie să-ți lipsească din dulap!
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile
Beneficiile consumului de morcovi. De ce sunt importanți în alimentație
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Când începe bebelușul să se târască?
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Tort cu decor iepuraș și ouă vopsite, pentru masa de Paște
