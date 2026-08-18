Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Giulia și Vlad Huidu, puși la muncă pe pista de motocross: „Câți nervi pe capul nostru!”
Episodul 14 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 18 august 2026. Giulia și Vlad Huidu au ajuns la o pistă de motocross, unde au primit sarcini de muncă. Cei doi au vopsit și au cărat cauciucuri, în timp ce Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu s-au bucurat de o plimbare cu mașini de teren de tip buggy. Astfel, pentru unii ziua a fost una de muncă, iar pentru ceilalți, una plină de adrenalină.
Marti, 18.08.2026, 22:38