Cum arată Cristina Cioran în costum de baie la 48 ani, după 2 nașteri. Vedeta face furori în mediul online

Cristina Cioran, fosta prezentatoare TV, s-a fotografiat recent în costum de baie și a atras atenția internauților.

La vârsta de 48 ani, după două nașteri, ultima fiind acum 5 luni, Cristina Cioran este într-o formă fizică de invidiat. Ea și-a surprins fanii din mediul online cu o imagine rară cu ea în costum de baie.

Cristina Cioran face furori în costum de baie

Chiar dacă a născut în februarie, în urmă cu 5 luni, când l-a adus pe lume pe fiul ei, Max, Cristina Cioran este o femeie încrezătoare și se mândrește cu corpul ei. Vedeta a reușit să slăbească foarte mult și acum se bucură de o siluetă suplă.

”Mi-am fixat un obiectiv acum o lună de zile. Am zis că trebuie să elimin 10 kilograme și fix așa s-a întâmplat. Am urmat un program de slăbit pe care l-am mai urmat și după ce am născut-o pe Ema. E doar dietă, sportul urmează după ce termin partea asta. Urmează mai mult înot, cu sala încă nu m-am obișnuit.

Ăsta a fost obiectivul, l-am atins, dar mai merge un pic. Nu sunt de acord cu dietele prea drastice, cu înfometarea sau pastilele minune. Eu am menținut o dietă daneză, care conține vitamine, minerale pentru a te menține sănătos”, a povestit Cristina Cioran recent la Știrile Antena Stars.

Cristina Cioran s-a fotografiat în costum de baie pentru urmăritorii ei de pe Instagram și a reușit să facă furori cu felul în care arată acum. Cu atitudine dezinvoltă, mereu pozitivă și puternică, Cristina Cioran a împărtășit mereu momente vulnerabile și reale, din viața ei de zi cu zi, cu prietenii ei virtuali.

Postarea ei a strâns peste 200 aprecieri, iar în secțiunea de comentarii fanii au lăudat-o pentru silueta ei. Ea a dezvăluit că a reușit să slăbească cu ajutorul unor suplimente și o cură de slăbire mai strictă.

„A funcționat superb cura”, „Frumoasa esti bata-te-ar norocu' ”, „Tot bunăciune ești”, „Superbă, arăți super Kiki!”. Acestea sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit de la cei care o urmăresc.

Vedeta a fost la mare pe litoralul românesc alături de cei doi copii ai ei și s-au bucurat împreună de vremea superbă.

Pentru faptul că este mereu sinceră și transparentă și pentru că își expune viața personală fix așa cum e ea, fără filtre, Cristina Cioran este foarte apreciată în mediul online.

Ea are planuri mari de viitor pentru că a decis să se mute la Iași împreună cu copiii ei.

Pe 19 iulie, de ziua fiicei sale, Emma, vedeta a făcut un anunț pe contul ei de Instagram: „De ziua Emei am primit doar vesti bune! Ne mutam la Iasi! Incepe un nou capitol in viata mea, am intrat pe primul loc la cel mai tare program de master din Romania: Management si antreprenoriat artistic la Facultatea de teatru, Universitatea de Arte George Enescu din Iasi! Sunt foooaaaarte mandra de mine! Si imi multumesc pentru rabdare si perseverenta! Ionela si Elena sunt noile mele colege bestiale!”.

Prin urmare, Cristina Cioran, care e mamă full-time acum, se pregătește de un nou capitol din viața ei.

