Cum arată Dorian Popa la 12 zile de la operația la nas. Influencerul s-a pozat fără bandaj

Dorian Popa s-a pozat fără bandaj, la aproape două săptămâni de la intervenția chirurgicală suferită la nivelul nasului. Influencerul a precizat că nu e refăcut complet, însă se simte și respiră foarte bine.

Dorian Popa s-a pozat fără bandaj la aproape 2 săptămâni de la intervenția chirurgicală care a durat 7 ore | Antena 1& Instagram

Dorian Popa își ține fanii la curent cu privire la rezultatul operației de aproape 7 ore pe care a suferit-o la nivelul nasului.

Cum arată Dorian Popa la 12 zile de la operația la nas

„Atenție! Doar 12 zile de la operația de 7 ore. Rezultatul final vine după circa 6 luni. Nasul este încă umflat de la stresul operator. Un nas cum nici nu am visat. O respirație impecabilă”, a scris Dorian Popa, pe Instagram, în drepul unei imagini în care s-a filmat fără bandaj.

Influencerul a anunțat că ceea ce se dorea a fi o operație estetică s-a dovedit necesară pentru sănătate.

Articolul continuă după reclamă

„Ce trebuia să fie o chestie pentru inima mea, pe care o visez de când sunt mic, și anume un facelift, ieri, a devenit o necesitate. Am avut o operație de șase ore și jumătate și am și o bucată de coastă în nas. În momentul în care domnul doctor a deschis, a observat că nu mai am un os, iar facelift-ul s-a transformat într-o chestie care mi-a salvat viața”, a declarat Dorian Popa, pe Instagram.

Citește și: Dorian Popa a plâns în fața magistraților. Ce a spus influencerul despre faptul că a condus sub influența substanțelor interzise

La jumătatea lunii ianuarie 2026, Dorian Popa a fost supus unei intervenții chirurgicale la nivelul nasului, care a durat 7 ore. Intervenția a fost una complexă, în care s-a descoperit lipsa osului spină.

"Mă simt foarte bine și îi sunt extrem de recunoscător domnului doctor pentru că nu îmi vine să cred, aproape nu m-am umflat deloc după o intervenție de șase ore jumătate, după niște surprize de neașteptat, după ce nasul a fost deschis, știi cum e... pentru un doctor cea mai mare surpriză e să afle în timpul operației de niște lucruri.", a declarat Dorian Popa pentru SpyNews.ro imediat după operație.

„Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm ca să poată să repare tot. Aveam osul spină lipsă. M-a făcut bine, mă simt extraordinar, am nici măcar 24 de ore de la operație și sunt turbo.

Noua metodă pe care dânsul o practică, de recuperare după, cu aceste tuburi prin care poți respira, deci eu respir, este senzațională pentru că nu este aia clasică pe care oamenii o știu, cu fașă, care te ține fără să respiri 48 - 72 de ore, groaznic, ți se distruge gâtul, ți se distrug buzele, sunt extrem de încântat că am ajuns pe mâna lui. Este foarte bun prieten cu stomatologul și familia mea. Este o reușită uriașă. Doamne ajută și sănătate tuturor și un an nou bun”, a mai spus Dorian Popa pentru sursa menționată anterior.