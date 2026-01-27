Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată Dorian Popa la 12 zile de la operația la nas. Influencerul s-a pozat fără bandaj

Cum arată Dorian Popa la 12 zile de la operația la nas. Influencerul s-a pozat fără bandaj

Dorian Popa s-a pozat fără bandaj, la aproape două săptămâni de la intervenția chirurgicală suferită la nivelul nasului. Influencerul a precizat că nu e refăcut complet, însă se simte și respiră foarte bine. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 12:16 | Actualizat Marti, 27 Ianuarie 2026, 12:32
Galerie
Dorian Popa s-a pozat fără bandaj la aproape 2 săptămâni de la intervenția chirurgicală care a durat 7 ore | Antena 1& Instagram

Dorian Popa își ține fanii la curent cu privire la rezultatul operației de aproape 7 ore pe care a suferit-o la nivelul nasului.

Cum arată Dorian Popa la 12 zile de la operația la nas

„Atenție! Doar 12 zile de la operația de 7 ore. Rezultatul final vine după circa 6 luni. Nasul este încă umflat de la stresul operator. Un nas cum nici nu am visat. O respirație impecabilă”, a scris Dorian Popa, pe Instagram, în drepul unei imagini în care s-a filmat fără bandaj.

Influencerul a anunțat că ceea ce se dorea a fi o operație estetică s-a dovedit necesară pentru sănătate.

Articolul continuă după reclamă

„Ce trebuia să fie o chestie pentru inima mea, pe care o visez de când sunt mic, și anume un facelift, ieri, a devenit o necesitate. Am avut o operație de șase ore și jumătate și am și o bucată de coastă în nas. În momentul în care domnul doctor a deschis, a observat că nu mai am un os, iar facelift-ul s-a transformat într-o chestie care mi-a salvat viața”, a declarat Dorian Popa, pe Instagram.

Citește și: Dorian Popa a plâns în fața magistraților. Ce a spus influencerul despre faptul că a condus sub influența substanțelor interzise

La jumătatea lunii ianuarie 2026, Dorian Popa a fost supus unei intervenții chirurgicale la nivelul nasului, care a durat 7 ore. Intervenția a fost una complexă, în care s-a descoperit lipsa osului spină.

"Mă simt foarte bine și îi sunt extrem de recunoscător domnului doctor pentru că nu îmi vine să cred, aproape nu m-am umflat deloc după o intervenție de șase ore jumătate, după niște surprize de neașteptat, după ce nasul a fost deschis, știi cum e... pentru un doctor cea mai mare surpriză e să afle în timpul operației de niște lucruri.", a declarat Dorian Popa pentru SpyNews.ro imediat după operație.

„Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm ca să poată să repare tot. Aveam osul spină lipsă. M-a făcut bine, mă simt extraordinar, am nici măcar 24 de ore de la operație și sunt turbo.

Colaj cu Dorian Popa
+4
Mai multe fotografii

Noua metodă pe care dânsul o practică, de recuperare după, cu aceste tuburi prin care poți respira, deci eu respir, este senzațională pentru că nu este aia clasică pe care oamenii o știu, cu fașă, care te ține fără să respiri 48 - 72 de ore, groaznic, ți se distruge gâtul, ți se distrug buzele, sunt extrem de încântat că am ajuns pe mâna lui. Este foarte bun prieten cu stomatologul și familia mea. Este o reușită uriașă. Doamne ajută și sănătate tuturor și un an nou bun”, a mai spus Dorian Popa pentru sursa menționată anterior.

Andreea Raicu, imaginea în costum de baie care i-a făcut pe fani să dea zoom. Cum a apărut pe rețelele de socializare...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Observatornews.ro Un sat din Carpaţi cu 4 familii vrea să fie scos din UNESCO. Turiştii au devenit un coşmar pentru localnici Un sat din Carpaţi cu 4 familii vrea să fie scos din UNESCO. Turiştii au devenit un coşmar pentru localnici
Antena 3 După ce și-a dat toate economiile de-o viață pe o casă, o femeie a aflat că autobuzele îi vor traversa grădina, în Franța După ce și-a dat toate economiile de-o viață pe o casă, o femeie a aflat că autobuzele îi vor traversa grădina, în Franța
SpyNews Cel mai temut criminal în serie din România a vorbit despre cazul lui Mario Berinde. Pe cine consideră vinovat pentru tragedie Cel mai temut criminal în serie din România a vorbit despre cazul lui Mario Berinde. Pe cine consideră vinovat pentru tragedie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Andreea Raicu, imaginea în costum de baie care i-a făcut pe fani să dea zoom. Cum a apărut pe rețelele de socializare
Andreea Raicu, imaginea în costum de baie care i-a făcut pe fani să dea zoom. Cum a apărut pe rețelele de...
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale Catine.ro
Fly Project, senzație cu „Lonely”. Filmări în Dubai, adrenalină în deșert și o piesă născută… într-o singură zi
Fly Project, senzație cu „Lonely”. Filmări în Dubai, adrenalină în deșert și o piesă născută… într-o...
Serenay Sarıkaya surprinde cu un nou proiect profesional. De data aceasta nu este vorba de un serial turcesc
Serenay Sarıkaya surprinde cu un nou proiect profesional. De data aceasta nu este vorba de un serial turcesc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul HelloTaste.ro
Povestea incredibilă a românului care va purta flacăra olimpică la Milano. A fost adoptat din România datorită Maicii Tereza
Povestea incredibilă a românului care va purta flacăra olimpică la Milano. A fost adoptat din România datorită... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO BZI
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile transatlantice s-au destrămat
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile... Jurnalul
Selly dă lovitura la Paris! Petrecere de milioane de dolari cu Playboi Carti și Travis Scott
Selly dă lovitura la Paris! Petrecere de milioane de dolari cu Playboi Carti și Travis Scott Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină Observator
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare?
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare? MediCOOL
Îți este dor de Italia? Iată cea mai simplă rețetă de limoncello pe care o poți face acasă
Îți este dor de Italia? Iată cea mai simplă rețetă de limoncello pe care o poți face acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Cum se folosește untura în rețetele de aluat. Sfaturi utile în bucătărie
Cum se folosește untura în rețetele de aluat. Sfaturi utile în bucătărie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x