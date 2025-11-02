Antena Căutare
Cât câștigă, de fapt, un jucător de tenis de masă. Cel mai bine cotată româncă spune adevărul despre câștiguri

România a obținut o nouă performanță remarcabilă la Campionatul European de tenis de masă, desfășurat la Zadar. Echipa feminină a reușit să urce pe podium, obținând medalia de bronz.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 17:30 | Actualizat Joi, 30 Octombrie 2025, 16:02
Bernadette Szőcs spune că abia de la locul 30 mondial apar câștiguri mai bune | Getty Images

Deși au muncit mult și au ajuns departe, tricolorii care practică acest sport se confruntă cu o realitate dură: câștigurile lor nu se compară cu cele ale fotbaliștilor sau ale jucătorilor de tenis.

Cât câștigă, de fapt, un jucător de tenis de masă

Cel mai bine clasată jucătoare din România a vorbit deschis despre diferențele uriașe și despre cât de greu se trăiește, de fapt, din tenisul de masă.

La Campionatul European de la Zadar, echipa României a fost alcătuită din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia. Deși fetele noastre au ratat medalia de aur, fiind învinse cu 0-3 la seturi de Germania, rezultatul rămâne unul remarcabil.

Și echipa masculină a României a reușit o performanță istorică, calificându-se pentru prima dată în finala Campionatului European de tenis de masă. Eduard Ionescu, Iulian Chiriță, Ovidiu Ionescu și Darius Movileanu vor înfrunta duminică selecționata Franței, a doua favorită a competiției. Meciul este programat la ora 18:00 și promite un duel spectaculos pentru aur.

„Am venit cu o echipă foarte tânără, cu excepția lui Ovi, care are multă experiență și ne ajută foarte mult. Restul suntem plini de energie și ambiție. Aceasta este aproape aceeași echipă de juniori ca și anul trecut și am demonstrat din nou, la fel ca la juniori, că suntem o echipă bună și că putem realiza lucruri mari”, a spus Eduard Ionescu înainte de victoria din semifinală.

Deși performanțele lor sunt excepționale, jucătorii de tenis de masă nu se bucură de recompensele financiare uriașe de care beneficiază fotbaliștii. Bernadette Szocs, cel mai bine clasată jucătoare a României, a vorbit în repetate rânduri despre discrepanțele majore dintre veniturile sportivilor din tenisul de masă și cele din alte discipline.

Sponsorii în tenisul de masă sunt mult mai puțini

Sponsorizările în tenisul de masă sunt, în realitate, mult mai greu de obținut. Sportivii trebuie să muncească ani întregi pentru a urca suficient în clasamente, astfel încât să atragă atenția partenerilor tehnici sau a brandurilor importante.

Bernadette Szocs a sugerat că abia de la poziția 30 mondial încep să apară oportunități financiare ceva mai avantajoase.

„Nu pot să mă plâng. Dacă ajungi în top 30 mondial, îți pot spune că se câștigă bine, se poate și mai bine, tot timpul e loc de mai bine. Eu sunt fericită cu ce am, cu ce câștig. Nu pun accent pe lucrul acesta, eu pun accent doar pe rezultate. Dacă ai rezultate, vin și banii”, a declarat ea.

Bernadette a adăugat: „Este o diferență foarte mare, nici nu se compară! În tenisul de masă, nicio sportivă nu ajunge la 10% din veniturile unei jucătoare de tenis de câmp. Și la sponsori e la fel – ei merg către tenis, fotbal, handbal, înot. Ca sponsor, eu am doar furnizorul de echipament. Mulți cred că, pentru că am grijă de imagine și apar bine, am sponsori puternici.”

Bernadette Szőcs jucând tenis de masă
„Adevărul este că nu am niciun sponsor personal în acest moment. Sper ca într-o zi să am și eu. În ultima vreme s-a mai vorbit de noi, am fost mai vizibili, dar încă e greu să găsești sponsori. Poți obține rezultate mari și totuși să nu ai susținere financiară”, a precizat sportiva, conform IamSport.

