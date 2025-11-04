Antena Căutare
Marius Copil, cel mai bun tenismen din România, își anunță retragerea la vârsta de 35 ani. Ce a declarat

Cel mai bun tenismen român, Marius Copil, și-a anunțat retragerea la vârsta de 35 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 11:55 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 12:15
Marius Copil s-a remarcat în cariera sa de tenismen prin talentul, munca și determinarea sa. | Hepta

Sportivul a decis să se retragă din lumea tenisului în plină glorie, iar astăzi a făcut anunțul oficial. El este cel mai bun tenismen român și ultimul său meci a fost jucat în urmă cu aproximativ 1 an, pe 6 noiembrie 2024, în cadrul turneului ITF din Grecia.

Marius Copil și-a aunțat retragerea din tenis

Ultimul meci la dublu pe care l-a avut tenismenul a fost în luna mai a acestui an la turneul ITF de la București, acolo unde a reușit să ajungă până în semifinale împreună cu Dan Alexandru Tomescu.

Printr-un comunicat oficial, Marius Copil a anunțat marți dimineață, 4 noiembrie 2025, retragerea lui oficială din tenis, încheiându-și astfel cariera sportivă. El a transmis mulțumiri tuturor celor care l-au sprijinit în carieră și i-au fost alături pe tot parcursul drumului său în tenis.

Marius Copil s-a remarcat în cariera sa de tenismen prin talentul, munca și determinarea sa. El a ajuns până în finală la două turnee ATP, ambele în 2018, la Sofia și Basel. Din păcate, pe cel din urmă l-a pierdut chiar în fața celebrului Roger Federer.

Pentru o scurtă perioadă de timp din 2025, el a fost și antrenor de tenis. Marius Copil a antrenat-o pe rusoaica Diana Shnaider, sportiva care e numărul 18 în WTA.

„După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv.

Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie.

Tenisul mi-a modelat viața, mi-a oferit prieteni, amintiri și experiențe pe care nu le voi uita niciodată.

Le mulțumesc din inimă familiei mele, părinților mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înțelegere, soției mele pentru iubire și încredere, și soacrei mele pentru sprijinul necondiționat.Mulțumesc antrenorilor și echipei care m-au format ca jucător și ca om, tuturor colegilor din Cupa Davis, în special Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi, pentru momentele trăite împreună.

Mulțumiri speciale Domnului Țiriac, Cosmin Hodor, Eric & Ștefan Sturdza, Loucas Ellinas, Federației Române de Tenis și nasului meu.

Mulțumesc sponsorilor mei pentru încrederea și susținerea voastră. Și, bineînțeles, fanilor mei — pentru dragostea, răbdarea și energia pe care mi le-ați oferit mereu.Venind dintr-un oraș mic din România, am visat să joc un meci pentru țară, să intru în Top 100 ATP și să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis.

A venit timpul pentru un nou capitol, să fiu soț, tată și să ofer mai departe din tot ce am învățat”, a scris Marius Copil într-o postare pe contul său de Facebook în această dimineață.

