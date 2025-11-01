Antena Căutare
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Fostul primar are o proprietate luxoasă turistică de care este mândru

După un an de la eliberarea din închisoare, Radu Mazăre pare să fi lăsat în urmă viața agitată din politică.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 01 Noiembrie 2025, 12:00 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 13:58
Complexul oferă o experiență exotică, cu bungalow-uri elegante și o priveliște impresionantă

Fostul primar al Constanței trăiește acum în Madagascar, unde și-a refăcut viața și s-a întors în mediul de afaceri, deschizând Mantasaly Resort – un complex turistic de lux aflat pe malul Oceanului Indian.

Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar

La un an de la eliberare, Radu Mazăre a revenit în lumea afacerilor. Fostul primar al Constanței trăiește acum în Madagascar, unde a deschis Mantasaly Resort, un complex turistic de care este foarte mândru.

Complexul oferă o experiență exotică, cu bungalow-uri elegante și o priveliște impresionantă.

În trecut, Radu Mazăre povestea adesea despre plimbările sale pe plajele din Madagascar și Brazilia, locuri care s-au transformat ulterior în oportunități de afaceri. Una dintre ele este Mantasaly Resort. Recent, un influencer a arătat pe TikTok cum arată complexul din Madagascar, deținut de fostul primar.

„Cum arată resortul lui Radu Mazăre de aici din Madagascar. Fiți atenți, dragi prieteni. O să vă arăt imediat view-ul, dar înainte haideți să ne ocupăm de camere. Sunt 16 bungalow-uri, locul se numește Mantasaly Resort. S-a deschis de curând. Ai acolo frumos Oceanul Indian, în momentul de față suntem la low tide. Și aici, pe stânga, se află camera, costă undeva la 170 de euro pe seară, ceva de genul ăsta. Haideți să intrăm să vă arăt cât de frumos poate să fie”, a spus influencerul, conform Click.ro.

Acesta a continuat: „Înainte să vă arăt camera, vreau cumva, așa, un disclaimer, să vă spun că am plătit pentru tot, aici nu e sponsorizare, nu e colaborare, nu e absolut nimic. Da, e foarte cald afară acum, undeva la vreo 30 de grade.

Deci avem așa, un pat enorm, foarte comod. Sunt deja în a treia zi. Am petrecut aici trei zile. O să vă spun la sfârșit care este piesa de rezistență a acestui loc pentru că nu știți încă, sunt convins. Aceasta este baia, extrem de curată, apă caldă, tot ceea ce-ți trebuie.”

Priveliștea este „absolut fenomenală”

Mai apoi, influencerul a prezentat facilitățile resortului și a subliniat că, deși acesta se află într-o zonă izolată, turiștii se pot bucura de tot confortul necesar.

„Și piesa de rezistență, din punctul meu de vedere, este faptul că ai internet Starlink, deci eu pot să stau aici, să lucrez, să-mi fac treaba, n-am niciun fel de problemă.

În mod normal, în locuri de acest gen, care sunt foarte, foarte remote, sunt câteva probleme pe care le întâlnești. Și asta e faptul că locul fiind remote, e greu să obții, e greu să ai condiții ca într-o zonă foarte turistică și foarte populată.

Dar aici treaba asta chiar nu se simte, pentru că ai apă caldă, ai internet, ai curățenie, ai tot ceea ce-ți trebuie, chiar dacă ești într-o zonă retrasă. Zona asta primește undeva la 3.500 de turiști pe an, dacă vă vine să credeți.

Ai view-ul acesta care e absolut, absolut fenomenal, mai ales la high tide, când marea vine încoace, că acum, vedeți, este în partea aia, nu știu ce trebuie să folosesc. E foarte, foarte frumoasă zona asta, e bună pentru kite surfing, e absolut paradis.”

În final, autorul videoclipului a precizat că vizita sa nu a făcut parte dintr-o campanie plătită: „Și repet, nu e colaborare, nu e absolut nimic, am venit, mi-am plătit, vă prezint exact așa cum sunt lucrurile și exact așa cum le simt eu. Aștept părerea voastră, ceva la 170 de euro pe seară, cu breakfast-ul inclus.”

