Mădălina Ghenea, imagine de pe patul de spital. Ce mesaj a transmis 

Mădălina Ghenea trece prin momente neprevăzute chiar în timpul unei vacanțe care părea, la început, una de vis.

Actrița se afla într-o escapadă într-o destinație exotică, pe care a ales să nu o dezvăluie publicului, însă bucuria concediului a fost întreruptă brusc de o problemă de sănătate care a dus-o de urgență pe patul de spital.

Vedeta a postat pe Instagram o imagine care i-a îngrijorat pe fani. În fotografie, Mădălina Ghenea apare întinsă pe patul de spital, în timp ce un medic se află lângă ea, semn clar că a fost nevoie de intervenția specialiștilor.

Deși nu a oferit detalii despre diagnosticul sau cauza exactă a incidentului, mesajul transmis sugerează că situația a fost una neașteptată, potrivit spynews.ro.

„Trăindu-mi cea mai bună viață inspirată de Mowgli până când natura mi-a reamintit cât de fragilă sunt, de fapt”, a scris actrița peste imagine la InstaStory, lăsând să se înțeleagă că, deși se bucura din plin de vacanță, organismul i-a dat un semnal de alarmă.

Mădălina Ghenea nu a precizat nici locația în care se află, însă indiciile duc către o destinație exotică, unde actrița plănuia să se relaxeze departe de agitația cotidiană. Incidentul i-a reamintit însă că, indiferent de stilul de viață sau de context, vulnerabilitatea este o realitate pe care nimeni nu o poate ignora.

Fanii speră ca vedeta să se recupereze rapid pentru a-și putea continua vacanța în siguranță.

Mădălina Ghenea și-a început cariera în modelling de la 14 ani și a trecut prin multe pentru a ajunge la un nivel înalt, fiindu-i recunoscute meritele la nivel internațional. De asemenea, ea cochetează și cu actoria și a jucat alături de staruri internaționale, precum Al Pacino, Michael Caine, Lady Gaga sau Harvey Keitel.