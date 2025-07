Cum arată Natalia Mateuț în costum de baie. Prezentatoarea TV se relaxează în Ibiza. Cine o însoțește

Natalia Mateuț se bucură de vacanță. Iată cine a însoțit-o pe prezentatoarea TV în Ibiza.

Natalia Mateuț are 34 de ani și este prezentatoare TV. În această vară, tânăra a hotărât să își petreacă vacanța în Ibiza, unde se bucură de vremea frumoasă și de o companie selectă.

Cum arată Natalia Mateuț în costum de baie și cine o însoțește în vacanța din Ibiza

Prezentatoarea TV și-a dorit o vacanță prelungită în această vară, astfel că are un concediu de patru săptămâni. Timp de două săptămâni aceasta va sta în Ibiza, iar pentru celelalte două încă nu și-a stabilit un plan.

Natalia a ales Ibiza deoarece este o destinație populară de vacanță, dar și pentru că adoră limba spaniolă. Puțini știu că prezentatoarea TV s-a născut în Spania și este fluentă în spaniolă. Astfel că, se simte ca la ea acasă în vacanță, dar cu un program relaxat.

Aceasta a plecat însoțită de sora ei mai mică, Alexandra. Cele două au o relație apropiată și sunt perechea ideală pentru distracție. Cele două au postat imagini din vacanță și au încins imaginația urmăritorilor.

„Sunt cu sora mea în vacanță, o vacanță binemeritată după un sezon plin de filmări, înregistrări și emisiune zilnică. Am venit pentru două săptămâni aici, de obicei când plec în vacanță îmi place să o fac pentru două săptămâni, cel puțin, am nevoie să mă relaxez și oricum timpul trece foarte repede atunci când ești în locurile preferate și atunci stau cât trebuie ca să mă satur.

Mi-am dorit să mă bucur de o lună întreagă de vacanță vara asta așa că mai urmează după Ibiza încă două săptămâni de vacanță pe care încă nu le-am stabilit. S-ar putea să mai plec probabil în Grecia pentru câteva zile”, a declarat prezentatoarea TV, conform unei surse.

De asemenea, Natalia s-a întâlnit în Ibiza cu vechi prieteni, care locuiesc acolo și alături de care s-a bucurat de muzică, mâncare și cluburi.

„Eu m-am născut în Spania și e destinația mea preferată, vorbesc fluent spaniolă și mă simt aici ca peștele în apă, iar Ibiza este una dintre destinațiile mele preferate, cele mai frumoase, exclusivistă, și foarte căutată anul ăsta”, a completat ea.

Natalia s-a răsfățat în această vacanță, satisfăcându-și toate poftele. A gustat din toate mâncărurile specifice, însă a fost atentă la siluetă.

„Am petrecut o vacanță foarte frumoasă la Ibiza, în care am îmbinat distracția și relaxarea, aici sunt cluburile celebre. Am mâncat fructe de mare, pește, paella, specialitățile zonei și lucruri super bune și gustoase. Am avut grijă și la siluetă pentru că am încercat să avem cât de cât o masă mai consistentă pe zi și să mai gustăm câte ceva pe lângă ca să arătăm bine în costumele de baie. Ne-am întâlnit și cu foarte mulți prieteni care stau în Ibiza, chiar dacă am plecat cu sora mea nu am fost singură niciodată. Ascult muzică tehno pe timpul zilei pentru că aici, Ibiza este și regina muzicii tehno”, a mai relatat prezentatoarea TV.

Natalia Mateuț are însă în minte și planuri de afacere în vacanță. Aceasta a lansat o colecție de chimonouri, iar acum pregătește și una de costume de baie. Atât ea, cât și Alexandra au promovat costumele, îmbrăcându-le la plajă și pozându-se. Astfel că, pe lângă relaxare, Natalia și-a făcut timp să își promoveze colecția.

„Pe lângă colecția de chimonouri am pregătit și o colecție de costume de baie pe care o voi lansa în curând și pentru că deja am pregătit câteva modele și sunt gata le-am luat în vacanță ca deja să începem să le prezentăm și să le promovăm, atât eu, cât și sora mea, multe dintre ele le-am și pozat, și postat”, a mai precizat ea.