Cum arată Oana Sîrbu la patru decenii de la filmul „Liceenii”. Actrița a urcat din nou pe scenă și a impresionat

Recent, publicul a putut să o vadă pe Oana Sîrbu pe scena Teatrului de Revistă Constantin Tănase în spectacolul „Viața ca o vacanță”.

Cum arată Oana Sîrbu la patru decenii de la filmul „Liceenii”. Actrița a urcat din nou pe scenă | Captură Facebook/Hepta

La 56 de ani, Oana Sîrbu continuă să fie activă pe scenă și păstrează o legătură strânsă cu fanii săi, inclusiv pe rețelele de socializare. Deși generații întregi o asociază cu rolul Danei din filmul „Liceenii”, actrița continuă să susțină spectacole și să colaboreze cu Teatrul de Revistă Constantin Tănase.

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Cum arată Oana Sîrbu la patru decenii de la filmul „Liceenii”

La patru decenii de la succesul fenomenului „Liceenii”, Oana Sîrbu continuă să fie una dintre cele mai iubite artiste din România. Pe 21 iunie, aceasta a putut fi văzută în spectacolul „Viața ca o vacanță”, unde a urcat pe scenă în calitate de invitat special, alături de Sanda Ladoși. Iată imaginea mai jos!

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În ianuarie 2026, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la lansarea filmului „Liceenii”, Oana Sîrbu a rememorat începuturile poveștii care avea să o transforme într-un fenomen național.

„Eram un copil. M-am dus acolo să dau probe, la Buftea, după ce fusesem văzută la <<Steaua fără nume>>. Fusesem îmbrăcată într-o rochiță făcută de bunica mea, dintr-un material adus de tata dintr-un turneu în Egipt și cred că imaginea de la <<Steaua fără nume>> a cucerit publicul și am fost chemată să dau probe”, a dezvăluit Oana Sîrbu, citată de Cancan.

Succesul a venit peste noapte pentru adolescenta de atunci, încât nu a avut timp să înțeleagă ce i se întâmplă.

„Eu nu terminasem liceul când m-am trezit că se sparg geamurile ca să se ajungă la noi. Venea poliția cu cai, făceam spectacole pe stadioane, în polivalente și gândește-te că venea lumea cu bilet cumpărat. A fost un boom de turnee, de spectacole. Nu am avut timp să-mi dau seama ce-i cu mine”, a dezvăluit Oana Sîrbu, invitată în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, moderată de Marius Manole.

Deși a fost idolul unei generații întregi, artista a mărturisit că a rămas mereu un om disciplinat și modest.

„Eram un copil foarte serios. Nu făceam parte din nicio gașcă, nu ieșeam pe la hotel, nu mergeam pe la întâlniri. Eram un om serios”, a adăugat aceasta.

Popularitatea uriașă a actriței a venit la pachet cu nenumărate dovezi de admirație din partea fanilor. Oana Sîrbu păstrează și astăzi scrisorile primite în perioada de glorie a filmului „Liceenii”.

„Am acasă șase cutii mari cu scrisori de la admiratori, și de dragoste printre ele. Primeam cereri în căsătorie, era o nebunie. Am trăit foarte zgomotos în acei ani”, a mărturisit artista, citată de Cancan.

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Oana Sîrbu, o carieră de peste 40 de ani

Deși piața muzicală s-a schimbat radical în ultimii ani, Oana Sîrbu nu a renunțat la muzică. Artista a lansat mai multe albume și continuă să urce pe scenă. Totuși, recunoaște că artiștii generației sale beneficiază, astăzi, de mai puțină promovare.

„Generația mea nu mai e atât de promovată acum. Am fost înlăturați mișelește de pe toate posturile de radio. Eu am făcut vreo șase-șapte albume în ultimii 15-20 de ani. La Teatrul Tănase mai sunt colaborator încă. De 40 de ani”, a spus ea, dezvăluind că ia în calcul și scrierea unei cărți despre viața sa.

„Am vreo 36 de ani de agende pe care le păstrez. Mă gândesc că ar fi ok să scriu o cărticică”.

Accidentul care i-a schimbat perspectiva asupra vieții: „Veneam de la Festivalul de la Mamaia”

Un moment extrem de dificil din viața Oanei Sîrbu a fost accidentul rutier suferit în urmă cu aproape trei decenii. După acel eveniment, artista a început să privească viața altfel și să își dorească să devină mamă.

„M-am răsturnat cu mașina, veneam de la Festivalul de la Mamaia. A fost teribil de grav. M-am recuperat destul de greu, am avut niște intervenții chirurgicale, dar am rămas fără sechele”, a mai zis Oana Sîrbu.

Astăzi, cea mai mare bucurie a Oanei Sîrbu este fiul ei, Alexandru, pe care l-a adoptat în anul 2009. Adolescentul are acum 17 ani și îi moștenește pasiunea pentru muzică, studiind pianul.

„Prioritatea mea în viață este copilul. Dumnezeu mi l-a dat când a trebuit, la 40 de ani. Sunt dedicată lui și sper să fiu o mamă mișto”, a mai adăugat Oana Sîrbu, potrivit Cancan.