Cu ce se ocupă acum artiștii de la K1. Au făcut istorie cu piese ca „Fată verde”

Trupa K1 încântă publicul autohton de trei decenii. Iată cu ce se ocupă artiștii când nu sunt pe scenă.

Trupa K1, cunoscută acum ca Priect K1, pregătesc un concert deosebit pentru cei 30 de ani de la debut. Cu această ocazie, solistul Daniel Alexandrescu a vorbit despre viața sa de artist, de tată și despre drepturile de autor.

30 de ani de la debutul K1. Ce fac artiștii care au revoluționat muzica dance în anii '90

Radu Fornea, Mircea Presel şi Daniel Alexandrescu sunt K1, artiștii care au revoluționat muzica dance românească.

Solistul Daniel Alexandrescu a povestit din turneele de la începutul anilor 2000. K1 nu a fost ferită de peripeții. Solistul își aduce aminte de o întâmplare de la Costinești, când lansau piesa „Fată verde”. Acesta mărturisește că fanii înfocați ai trupei Phoenix au aruncat cu pietre în ei.

„Pe vremurile noastre, când aveam spectacole, în anii 2000, erau la modă scrisorile, veneau saci întregi, aveam foarte multe admiratoare, în întreaga țară. Am trecut însă și printr-o situație mai delicată, la un spectacol, ne-am cam speriat.

În 1997, pe când lansam, la Costinești, în cadrul unui spectacol, piesa <<Fată verde>>, fanii trupei Phoenix au început să arunce cu pietre în noi. Că de ce le-am preluat piesa, că e blasfemie, că jos cu noi! Piesa am preluat-o, de fapt, cu acordul celor de Phoenix”, a relatat solistul în cadrul unui interviu.

„Fată verde” fusese lansată de legendara trupă Phoenix în 1973 sub titlul „Ochi negri, ochi de țigan”, iar trupa K1 a readaptat-o în stil dance.

„Cei de la K1 au fost foarte simţiţi să vină să mă întrebe dacă pot să preia din piesele mele. Le-am spus să le facă aşa cum le cere limbajul lor, nu doar să înlocuiască cu keyboards acolo unde era chitară. Să le rupă în bucăţi şi să le asambleze din nou”, declara Nicu Covaci, autorul celebrei melodii.

K1 nu a mai fost atât de vizibilă în spațiul muzical în ultimul timp, însă Daniel Alexandrescu dezvăluie că nu s-a detașat de această industrie, fiind cel care se ocupă de trupa înființată de fiica sa, Poetika.

„Noi nu prea am mai avut concerte, a fost și pandemia. Am vrea însă ca, anul viitor, la 30 de ani de când ne-am înființat, să realizăm un eveniment major, la care să vină fanii noștri. Am mai colaborat cu Radu Fornea, pe plan muzical, dar mă ocup și de trupa din care face parte fiica mea, în vârstă de 13 ani și jumătate”, a povestit solistul.

Talentul i-a fost moștenit de fiica sa, care la o vârstă destul de fragedă face muzică.

„E o trupă de adolescente, din care fac parte Maya, Anais și Karina, trei fete foarte talentate, care sunt și la o academie de teatru și de musical.

Acest proiect Poetika se adresează copiilor, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, fiind un proiect cu impact cultural. Ceea ce facem noi e să luăm poeziile clasice, din programa școlară, și să reînviem poezia, să aducem marii clasici români în playlisturile adolescenților.

Pe fete le-aș asocia cu trupa A.S.I.A., ca să facem cumva o paralelă. Fetele au lansat de curând și un prim single cu poezia <<Rapsodii de primăvară>>, de George Topârceanu, piesa poate fi ascultată și pe Youtube”, a mai adăugat Daniel Alexandrescu.

Un alt punct sensibil atins de Daniel Alexandrescu a fost cel legat de drepturile de autor. Deși peste hotare asta vine cu o remunerare destul de bună, în România nu se întâmplă același lucru.

„Poate că, din toată munca noastră, vin, anual, câteva mii de euro. Dar, banii sunt o peticeală, nu sunt sume pe care să contezi, poate că îți ajung de o vacanță cu familia.

În acest moment sunt co-fondator al unei platforme de telemedicină, este un concept, de pionierat, în domeniul recuperării, alături de Alexandru Ilie, fizioterapeut cu o experiență de peste 15 ani. Avem o platformă cu mii de exerciții de recuperare, prin kinetoterapie, care se poate accesa online, din confortul casei, în urma unui consult de specialitate și a unui abonament plătit”, a explicat artistul.

De asemenea, colegii săi din K1, Mircea Presel și Radu Fornea, activează și în prezent în zona de producție muzicală și evenimente.

Daniel Alexandrescu are o părere bine conturată despre muzica românească de acum. Pe cât de mult apreciază unele abordări moderne, pe atât de mult îi displace un anumit gen, și anume trapul, pe care îl consideră subcultură și este de părere că nu transmite niciun fel de mesaj.

„Muzica de la radio este bună, nu am o problemă, evoluăm. Sunt și artiști cu texte mai deștepte, gen The Urs, care aduc lucruri noi, frumoase. Există însă și muzica asta, stil trap, extrem de bine primită de către puștanii de 15 ani.

Este execrabilă, nu transmite nimic, nu poate fi comparată cu hip-hop-ul, care avea un mesaj în versuri. Trap este subcultură, este foarte grav, din punctul meu de vedere și asta mă sperie”, a declarat artistul.