Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci

Puține persoane știu cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Descoperă imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci și numeroase accesorii.

Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 13:53 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 15:55
Raluca Bădulescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România și are mai bine de patru sute de mii de urmăritori doar pe Instagram. După ce s-a făcut remarcată la o emisiune dedicată modei, aceasta a acceptat provocarea de a deveni concurentă la emisiunea Asia Express de la Antena 1.

Totuși, puțini ar recunoaște-o dacă ar vedea imagini cu ea de pe vremea când era tânără. Descoperă în rândurile de mai jos imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci și numeroase accesorii extravagante sau ținute scumpe.

Raluca Bădulescu este una dintre vedetele din România care nu mai are nevoie de vreo prezentare, fiindcă este extrem de cunoscută și apreciată. Aceasta s-a născut în data de 4 octombrie 1974 la București și va împlini în curând vârsta de 51 de ani. După ce s-a făcut remarcată și i-a cucerit pe români cu numeroasele sale comentarii din cadrul unei emisiuni dedicată modei, unde a fost jurat, vedeta a acceptat imensa provocare de a deveni concurentă la emisiunea Asia Express, alături de Florin, fostul ei soț.

Despre trecutul ei se cunosc numeroase detalii, dar abia recent a ieșit la iveală cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imaginile cu ea din tinerețe i-au surprins pe mulți și nu toată lumea ar fi reușit să o recunoască.

Despre Raluca Bădulescu se știe faptul că a absolvit Colegiul Național „Sf. Sava” din București și că, absolvind Litere la Universitatea din București, a devenit profesoară de română și engleză. Deși a profesat pentru puțin timp, aceasta nu a găsit la catedră adevărata sa menire. A fost trader de produse petroliere la compania națională a petrolului, dar și angajată la o multinațională de telefonie mobile, la resurse umane.

Deși se cunosc detalii despre studii și carieră și despre trecutul amoros, iată că abia acum au ieșit la iveală și alte detalii interesante. Puțini ar recunoaște-o pe Regina Regească în pozele realizate în trecut.

Cei de la cancan.ro au dezvăluit AICI cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imaginea cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci și numeroase accesorii, i-a uimit pe mulți.

colaj foto cu raluca badulescu

Slabă și înaltă, cu o rochie albă cu motive florale, cu o tunsoare scurtă, păr închis la culoare și un zâmbet larg, Raluca Bădulescu este de nerecunoscut.

