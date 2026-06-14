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Cum arată soția lui Emil Boc. Oana Boc este lector universitar și atrage privirile cu fiecare apariție

Emil și Oana Boc sunt căsătoriți de mai bine de trei decenii, însă puțini știu cum arată și cu ce se ocupă soția primarului din Cluj-Napoca.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Iunie 2026, 10:15 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 14:14
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Cum arată soția lui Emil Boc. Oana Boc este lector universitar și atrage privirile cu fiecare apariție | Hepta
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Emil Boc a fost tot timpul discret cu viața personală și a preferat să își țină familia departe de scena politică și de lumina reflectoarelor.

Oana Boc îi este alături soțului ei de peste un sfert de secol, iar relația lor a traversat împreună toate etapele importante din cariera politicianului: de la perioada în care era profesor universitar și lider al Partidului Democrat, până la anii petrecuți în fruntea Guvernului și, ulterior, la mandatele de primar al Clujului, notează Revista Viva.

În ciuda expunerii de care are parte soțul ei, Oana Boc preferă discreția. Și-a construit propria carieră, departe de aparițiile mondene. Cu toate acestea, de fiecare dată când este văzută alături de Emil Boc atrage atenția prin eleganță și naturalețe.

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Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Emil Boc

Emil și Oana Boc au împreună două fiice, pe Cezara și Patricia, despre care edilul vorbește mereu cu multă emoție, subliniind că familia a reprezentat mereu refugiul său în cele mai tensionate perioade politice.

Spre deosebire de multe alte soții de politicieni, Oana Boc nu a ales să transforme notorietatea soțului ei într-o rampă de lansare. Și-a continuat activitatea academică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde este lector universitar în cadrul Departamentului de Limba Română și Lingvistică Generală, potrivit Revista Viva.

Soția lui Emil Boc este absolventă a Facultății de Litere, dedicându-și mare parte din viață învățământului și cercetării, fiind apreciată de studenți pentru pasiunea pentru literatură.

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În interviurile rare pe care le-a acordat de-a lungul timpului, Oana Boc a mărturisit că întâlnirile cu studenții îi oferă energie și inspirație, iar contactul permanent cu tinerii o ajută să rămână conectată la realitate și la schimbările societății.

„În fiecare zi mă întâlnesc cu tineri plini de entuziasm, îndrăgostiţi, pentru care viaţa nu este o rutină, ci o permanentă descoperire a unor întrebări esenţiale, în fiecare zi mă întâlnesc cu căutători de sens, cu exploratori ai unor spaţii ştiinţifice sau ai unor lumi imaginare, astfel încât fiecare zi este o amintire care îmi rămâne întipărită în minte”, mărturisea soția lui Emil Boc în cadrul unui interviu acordat campuscluj.ro, citată de sursa menționată mai sus.

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Ce venituri încasează Emil și Oana Boc

Deși au ales întotdeauna discreția, Emil Boc și soția sa apar în atenția publicului prin prisma declarațiilor de avere. Actualul primar al Clujului încasează venituri atât din administrație, cât și din activitatea universitară și proiectele europene în care este implicat, potrivit Revista Viva.

Din declarația de avere reiese că Emil Boc a avut, în ultimul an fiscal declarat, următoarele venituri:

  • ca primar al municipiului Cluj-Napoca: 213.690 lei pe an
  • ca profesor conferențiar la Universitatea Babeș-Bolyai: 86.584 lei pe an
  • ca membru în Consiliul Național de Integritate: 8.764 lei pe an

În total, veniturile salariale declarate de Emil Boc au fost de aproximativ 309.038 lei anual, adică în jur de 25.700 lei pe lună. Pe lângă acestea, a mai încasat și venituri externe/diurne din activități europene și academice:

  • 35.294 euro de la Comitetul European al Regiunilor
  • alte sume din programe Erasmus și colaborări universitare (în euro și dolari).

Oana Boc are o carieră solidă în mediul academic, fiind lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Potrivit celei mai recente declarații de avere, anul trecut, soția lui Emil Boc a câștigat aproape 75.000 de lei anual din activitatea didactică, însemnând un venit lunar de aproximativ 6.244 de lei, potrivit sursei citate mai sus.

Dincolo de cariera universitară, Oana Boc a publicat mai multe volume de poezii și a vorbit, de multe ori, despre legătura profundă pe care o are cu scrisul.

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Pe lângă dragostea pentru familie, poezie și studenți, Oana Boc și-a păstrat și o latură mai puțin cunoscută publicului. De-a lungul timpului, soția lui Emil Boc a fost surprinsă la concerte rock și la evenimente culturale alternative din Cluj. Această combinație între rafinament discret și naturalețe a făcut ca soția edilului să fie apreciată inclusiv de cei care nu urmăresc politica.

Cum arată soția lui Emil Boc. Oana Boc este lector universitar și atrage privirile cu fiecare apariție
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