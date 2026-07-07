Antena Căutare
Home News Economic Prețul pepenilor de Dăbuleni în 2026. Cât costă kilogramul și de ce sunt nemulțumiți producătorii

Prețul pepenilor de Dăbuleni în 2026. Cât costă kilogramul și de ce sunt nemulțumiți producătorii

Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 13:50 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 13:54
Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut la doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil, în ciuda unei producții bogate. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să își vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut.

Prețul pepenilor de Dăbuleni în 2026

Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile și costuri ridicate pentru întreținerea culturilor.

Citește și: Cu cât se vinde un kilogram de pepene în mai 2026? Pofticioșii scot bani frumoși din buzunar pentru un astfel de răsfăț

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Digi24, prețul de vânzare direct de la producător, în județul Dolj, variază între 60 și 80 de bani pe kilogram. Fermierii spun că suma este mult prea mică în raport cu cheltuielile făcute pentru cultivarea, irigarea și recoltarea pepenilor.

Cât costă kilogramul și de ce sunt nemulțumiți producătorii

Pentru agricultori, fiecare zi contează. Pepenii trebuie valorificați cât mai repede, deoarece temperaturile ridicate din această perioadă pot duce la deprecierea rapidă a fructelor. Mulți producători spun că sunt nevoiți să accepte prețuri foarte mici doar pentru a evita pierderi și mai mari.

Citește și: "Pepeni de Dăbuleni" în pieţe, dar din import. Producătorii reclamă vânzări înşelătoare. Cum îi recunoşti

În plus, cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de Dăbuleni, în ciuda calității acestora.

O parte din producție ajunge la export

Unii cultivatori au încercat să compenseze lipsa cererii de pe piața internă prin export. O parte dintre pepenii produși la Dăbuleni au fost trimiși în Polonia, însă nu toți fermierii au acces la astfel de piețe externe.

Citește și: Au apărut pepenii de Dăbuleni pe piață. Cu cât se vinde kilogramul

În același timp, în unele piețe din România, pepenii sunt vânduți și cu 6 lei pe kilogram, însă comercianții spun că o parte din marfă provine din import, în special din Bulgaria și Grecia. Diferența mare dintre prețul primit de producători și cel plătit de consumatori evidențiază diferențele existente pe lanțul de distribuție.

Agricultorii speră ca cererea să crească în următoarele săptămâni, astfel încât să poată valorifica recolta și să reducă pierderile din acest sezon.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A uimit pe toată lumea! Cine este puştiul care a terminat BAC-ul cu 10! E singurul din tot judeţul care a reuşit asta A uimit pe toată lumea! Cine este puştiul care a terminat BAC-ul cu 10! E singurul din tot judeţul care a reuşit asta
Observatornews.ro Judeţul în care 14 şcoli au avut rata de promovare de 100% la BAC. Judeţele din "topul ruşinii" Judeţul în care 14 şcoli au avut rata de promovare de 100% la BAC. Judeţele din "topul ruşinii"
Antena 3 Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul
SpyNews Jaf de milioane de euro la un muzeu celebru! Ce au furat hoții Jaf de milioane de euro la un muzeu celebru! Ce au furat hoții
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
(P) Ce vede banca înainte să-ți aprobe creditul: scorul FICO, Biroul de Credit și cum te pregătește Finovo
(P) Ce vede banca înainte să-ți aprobe creditul: scorul FICO, Biroul de Credit și cum te pregătește Finovo
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Cum să îți construiești o strategie eficientă de investiții în acțiuni
(P) Cum să îți construiești o strategie eficientă de investiții în acțiuni
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
Cod roșu de furtună! A fost emis RO - Alert. Pe A3 se circulă cu dificultate | VIDEO
Cod roșu de furtună! A fost emis RO - Alert. Pe A3 se circulă cu dificultate | VIDEO Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Prințesa italiană care ar putea să fie viitoarea primă doamnă a Franței. Cine este Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles
Prințesa italiană care ar putea să fie viitoarea primă doamnă a Franței. Cine este Maria Carolina de Bourbon... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!”
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!” BZI
Horoscop financiar, 6-12 iulie 2026: Noroc la bani pentru 3 zodii
Horoscop financiar, 6-12 iulie 2026: Noroc la bani pentru 3 zodii Jurnalul
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate Kudika
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ Redactia.ro
Un simptom aparent banal i-a schimbat viața. Tatăl a trei copii a aflat că mai are doar câteva luni de trăit
Un simptom aparent banal i-a schimbat viața. Tatăl a trei copii a aflat că mai are doar câteva luni de trăit Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x