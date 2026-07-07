Prețul pepenilor de Dăbuleni în 2026. Cât costă kilogramul și de ce sunt nemulțumiți producătorii

Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice.

Prețul pepenilor de Dăbuleni a scăzut la doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de anul trecut. Producătorii se tem că nu își vor recupera investițiile și avertizează că o parte din recoltă riscă să se strice. | Shutterstock

Cultivatorii de pepeni din Dăbuleni trec printr-un sezon dificil, în ciuda unei producții bogate. Dacă în acest an multe fructe de sezon s-au scumpit, prețul pepenilor a urmat direcția opusă și a scăzut considerabil. Producătorii spun că sunt nevoiți să își vândă marfa cu doar 60-80 de bani pe kilogram, aproape la jumătate față de prețul practicat în aceeași perioadă a anului trecut.

Prețul pepenilor de Dăbuleni în 2026

Recolta din 2026 este una generoasă, iar remorcile sunt pline cu pepeni bine copți și gustoși. Cu toate acestea, agricultorii se tem că nu își vor recupera investițiile, mai ales după un an marcat de condiții meteo dificile și costuri ridicate pentru întreținerea culturilor.

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Potrivit Digi24, prețul de vânzare direct de la producător, în județul Dolj, variază între 60 și 80 de bani pe kilogram. Fermierii spun că suma este mult prea mică în raport cu cheltuielile făcute pentru cultivarea, irigarea și recoltarea pepenilor.

Cât costă kilogramul și de ce sunt nemulțumiți producătorii

Pentru agricultori, fiecare zi contează. Pepenii trebuie valorificați cât mai repede, deoarece temperaturile ridicate din această perioadă pot duce la deprecierea rapidă a fructelor. Mulți producători spun că sunt nevoiți să accepte prețuri foarte mici doar pentru a evita pierderi și mai mari.

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În plus, cererea este mai redusă decât în anii precedenți, iar cumpărătorii nu se grăbesc să achiziționeze celebrii pepeni de Dăbuleni, în ciuda calității acestora.

O parte din producție ajunge la export

Unii cultivatori au încercat să compenseze lipsa cererii de pe piața internă prin export. O parte dintre pepenii produși la Dăbuleni au fost trimiși în Polonia, însă nu toți fermierii au acces la astfel de piețe externe.

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În același timp, în unele piețe din România, pepenii sunt vânduți și cu 6 lei pe kilogram, însă comercianții spun că o parte din marfă provine din import, în special din Bulgaria și Grecia. Diferența mare dintre prețul primit de producători și cel plătit de consumatori evidențiază diferențele existente pe lanțul de distribuție.

Agricultorii speră ca cererea să crească în următoarele săptămâni, astfel încât să poată valorifica recolta și să reducă pierderile din acest sezon.