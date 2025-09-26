Roxana Nemeș a născut în urmă cu patru zile, atunci când i-a adus pe lume pe gemenii săi.

Cum arată Roxana Nemeș la patru zile de când a născut. Artista radiază de fericire | Captură Instagram

Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima, trăiesc momente unice, după ce au venit pe lume gemenii lor, fetiță și băiețel. După lungi perioade în care s-a luptat să devină mamă, Roxana Nemeș își strânge, în sfârșit, bebelușii în brațe, iar fericirea pe care o trăiește nu poate fi exprimată în cuvinte.

Vedeta a născut la o clinică privată din Capitală și, deși se află încă pe patul de spital, frumoasa blondină nu a ezitat să posteze pe rețelele de socializare.

Cum arată Roxana Nemeș la câteva zile după ce a născut

Roxana Nemeș a povestit la începutul sarcinii sale că ea și soțul ei au apelat la ajutorul medicinei moderne și au reușit să obțină o sarcină gemelară prin fertilizare in vitro. Cei doi soți au fost în culmea fericirii când au aflat că vor avea gemeni, fetiță și băiat.

Între timp, vedeta a născut, iar, de curând, a făcut publică, pe contul personal de Instagram, o imagine de pe patul de spital. Artista este în continuare internată în clinică, însă bucuria de a fi mamă i se citește pe chip.

Așa cum și-a obișnuit deja fanii, Roxana Nemeș s-a afișat cu un zâmbet larg. Vedeta a preferat să nu le dezvăluie momentan nici chipurile bebelușilor și nici ce nume a ales.

Cu câteva săptămâni înainte să nască, Roxana Nemeș a terminat de amenajat camera pentru gemenii săi, făcând ultimele pregătiri pentru venirea lor pe lume.

Ce declara Roxana Nemeș despre botezul gemenilor ei

Încă din al doilea trimestru de sarcină, Roxana Nemeș spunea că știe cum va arăta botezul copiilor săi. Artista și soțul ei au ales din timp și nașii, dar au preferat să nu dezvăluie despre cine este vorba.

Cei doi s-au gândit inclusiv la locație și se anunță o petrecere fabuloasă. Roxana Nemeș a mărturisit că își dorește ceva diferit pentru copiii ei, având în vedere că a așteptat mulți ani până să devină mamă.

„Noi suntem pregătiți. (...) Am ales nașii. Vreau să iau fiecare etapă cum vine. (...) Locație, nașii, am ales din timp. (...) Ne va reprezenta așa cum am făcut și cununia. (...) Petrecerea va fi atipică, va fi petrecere, nu neapărat cea clasică de botez”, spunea Roxana Nemeș, la Spynews TV.

