Roxana Nemeș a devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume o fetiță și un băiețel absolut minunați, după o perioadă lungă de timp în care aceasta s-a luptat cu infertilitatea.

Încă de la începutul sarcinii, ea a povestit că împreună cu soțul ei a apelat la proceduri moderne, reușind astfel să obțină o sarcină gemelară prin fertilizare în vitro, care nu doar că le-a adus cea mai mare bucurie, ci care le-a schimbat viața în totalitate.

Recent, cu doar câteva zile înainte să nască, vedeta a publicat pe pagina sa de Instagram un videoclip în care le-a prezentat internauților camera bebelușilor, stârnind o mulțime de reacții de apreciere.

Iată cum a amenajat totul și cât de atentă a fost până la cel mai mic detaliu!

Cum arată camera de vis a gemenilor Roxanei Nemeș. Mămica a pregătit-o cu mare atenție

Pregătită și nerăbdătoare să nască, Roxana Nemeș a amenajat camera gemenilor cu mult timp înainte ca aceștia să vină pe lume. Ea a pus totul la punct și le-a arătat fanilor ce a cumpărat pentru ca nimic să nu le lipsească micuților, iar din videoclipul postat se vede că artista a optat pentru un stil minimalist, culorile predominante fiind alb, gri și maro.

Spațioasă și foarte bine luminată, camera dispune de două pătuțuri pentru cei mici, o masă de înfășat și schimbat, un pat generos, un scaun așezat strategic lângă geam pentru o priveliște superbă, o canapea micuță, dar și multe spații pentru depozitare.

Dulapul cu hainele celor mici este, de asemenea, extrem de generos, Roxana sortând fiecare bluză, body și pantalon în funcție de mărime și de culoare. În videoclip apar și o mulțime de jucării, dar și corpuri de iluminat care creează un ambient plăcut și liniștit atât pentru cei mici, cât și pentru cei care îi vizitează.

Din camere nu lipsesc nici plantele și nici aerul condiționat care reușește să mențină o temperatură optimă pentru cei mici pentru parcursul anului.

Iată videoclipul!

„Minunat, acum să vină prințișorii! Vă doresc să fiți sănătoși!” , „Ce frumos! Naștere ușoară, să vă bucurați de minunile voastre Roxana! Doamne ajută!, „Cuibul e gata!!! Acum să vină copilașii și să umple locul” sunt doar câteva dintre comentariile de apreciere pe care le-a primit proaspăta mămică înainte să îi aducă pe lume pe micuți.

„Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre a sosit! Ne simțim recunoscători și binecuvântați pentru venirea pe lume a micuților noștri! Am simțit cel mai înălțător sentiment în momentul în care ne-am ținut copiii în brațe! O iubire pe care nu o pot exprima în cuvinte!” a scris aceasta la scurt timp după ce a născut, postând o fotografie de-a dreptul superbă!

