Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut

Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima, au devenit părinți pentru prima dată. Iată ce diferență de vârstă există între ei!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 15:23 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 16:10
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut

Roxana Nemeș trăiește cea mai mare împlinire a vieții sale. Pe 22 septembrie 2025, artista și soțul ei au devenit părinții unor gemeni mult așteptați – o fetiță și un băiețel. Cu brațele pline, având ambii bebeluși la piept, Roxana Nemeș a zâmbit la cameră fiind copleșită de fericire.

Citește și: Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică

Artista a postat pe contul ei de Instagram prima imagine cu gemenii ei, imediat după ce a născut. Pe patul de spital, Roxana Nemeș s-a bucurat din plin de experiența de a deveni mamă pentru prima dată, după o lungă luptă cu infertilitatea.

Vedeta a povestit la începutul sarcinii sale că ea și soțul ei au apelat la ajutorul medicinei moderne și au reușit să obțină o sarcină gemelară prin fertilizare in vitro. Cei doi soți au fost în culmea fericirii când au aflat că vor avea gemeni, fetiță și băiat.

„Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre a sosit! Ne simțim recunoscători și binecuvântați pentru venirea pe lume a micuților noștri! Am simțit cel mai înălțător sentiment în momentul în care ne-am ținut copiii în brațe! O iubire pe care nu o pot exprima în cuvinte! (...) Și, nu în ultimul rand, Îi mulțumim lui Dumnezeu, pentru că cei doi au venit sănătoși pe 22”, a scris Roxana Nemeș la descrierea imaginii cu gemenii ei.

Ce diferență de vârstă este între Roxana Nemeș și soțul ei

Roxana Nemeș, în vârstă de 36 de ani, și Călin Hagima, 47 de ani, și-au unit destinele în 2021, după mai mulți ani de relație, potrivit tvmania.ro.

Deși s-au despărțit în anul 2017, destinul i-a adus din nou împreună, iar, la sfârșitul anului 2019, în inima Bucureștiului, Roxana Nemeș a primit o cerere în căsătorie inedită din partea lui Călin Hagima, zi pe care vedeta nu o va uita niciodată.

„Acum cinci ani... Pe vremea asta… Într-o zi friguroasă și normală de 7 decembrie, soțul meu, m-a cerut în căsătorie! Într-o zi ca oricare alta, dar într-un mod inedit! Când și cum nu m-aș fi gândit! Un moment care o să îmi rămană în suflet, forever! A fost atââât de special! Și acum îmi vine să plâng când mă uit la video”, a scris Roxana Nemeș în dreptul unui clip video postat pe contul ei de Instagram care surprinde exact momentul cererii în căsătorie.

Între Roxana Nemeș și soțul ei există o diferență de vârstă de 11 ani, însă acest lucru nu a fost niciodată un impediment în calea poveștii lor de iubire. Deși relația lor s-a confruntat cu multe provocări, cei doi au reușit să rămână împreună, iar artista are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului ei.

Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut

Citește și: Imagine adorabilă cu Roxana Nemeș din copilărie. Cum arăta artista când era doar un bebeluș

