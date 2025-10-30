Cine este și cum arată soțul Elenei Cârstea. Artista se mândrește cu mariajul lor de peste 19 ani

Elena Cârstea este căsătorită de mai bine de 19 ani cu Glenn Muttart.

Artista împreună cu soțul ei Glenn Muttart sunt căsătoriți de mai mult de 19 ani și trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste.

Elena Cârstea, despre căsnicia frumoasa de 19 ani cu Glenn Muttart

Cântăreața a vorbit adesea despre felul în care se înțelege cu soțul ei și care e secretul căsniciei lor. Elena Cârstea a mărturisit că la baza relației lor solide stă prietenia și sinceritatea pe care au avut-o dintotdeauna unul pentru celălalt.

Artista a povestit în trecut că ea și soțul ei s-au logodit după o săptămână, iar acum se iubesc în continuare ca în prima zi.

Elena Cârstea și soțul ei s-au cunoscut online, au vorbit o perioadă pe internet, după care ea și-a făcut curaj să îl viziteze. După doar două întâlniri, Glenn Muttart i-a spus că ar vrea ca ea să rămână lângă el mereu și a cerut-o de soție. De atunci, ei au rămas împreună și și-au construit o familie minunată. Elena a luat decizia de a se muta în America și locuiește alături de Glenn de acum 19 ani.

„Ne-am cunoscut pe internet… pe drum… pe traiectorie. Cu totul întâmplător. Și, mai întâi, am vorbit mult online amândoi. Am vorbit o grămadă, dar el m-a invitat să merg acolo și am zis: „Ok, hai că vin'. Și, la al doilea drum pe care l-am făcut la el, nu m-a mai lăsat să plec. A zis să rămân acolo. Și m-a cerut de nevastă după o săptămâna. Vorbesc serios! Iar eu am zis Da, pentru că… zâmbea foarte drăguț. M-am îndrăgostit de gropițele lui. E scump, e un om foarte-foarte în banca lui. Soțul meu e un om foarte drăguț”, a povestit cântăreața în urmă cu mai mulți ani.

Cei doi au recunoscut că nu au relația perfectă, dar au știut mereu cum să își accepte atât calitățile, cât și defectele. Ei vorbesc mereu frumos unul cu altul, nu iau decizii unul fără celălalt și atunci când au neînțelegeri preferă să discute calm și deschis până ajung la un consens. Tocmai de aceea, artista spune că ei formează echipa ideală.

„În primul rând, respectul între noi doi este cel mai important! Ne cunoaștem foarte bine defectele și calitățile, nu ne jignim niciodată, suntem foarte buni prieteni și totul se discută împreună înainte să luăm o decizie!”, a declarat artista, potrivit spynews.ro.

Elena e de părere că într-o relație sănătoasă nu ar trebui să existe minciuna și tocmai de aceea ei pun mare preț pe sinceritate pentru a putea depăși împreună orice moment dificil care le testează relația. Ea a mai zis că dacă există sinceritatea și înțelegere, atunci restul vine de la sine.

„Nu există minciună între noi doi și ne menajăm unul pe celălalt! Restul vine de la sine! Vă doresc și vouă la fel!, a adăugat Elena Cârstea.

