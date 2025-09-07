Cum arată și cu ce se ocupă Laura Andreșan, la mai bine de 16 ani de când a decis să se retragă din showbiz

Laura Andreșan, cunoscută odinioară drept „Profa de Sex” și una dintre preferatele tabloidelor, s-a retras din showbiz în urmă cu mai bine de 16 ani.

Astăzi, la 43 de ani, este psiholog și afișează o imagine complet diferită de cea din controversatul videoclip „Muntele Venus”.

Cum arată și cu ce se ocupă Laura Andreșan la 43 de ani

În ultimii 16 ani, de când a renunțat la aparițiile din tabloide și emisiuni TV care îi exploatau latura sexuală, viața Laurei Andreșan s-a transformat complet. S-a căsătorit, a divorțat, a devenit mamă și a ales o carieră la care puțini s-ar fi gândit în perioada în care apărea extrem de provocatoare în spațiul public.

Cunoscută în trecut drept „Profa de Sex”, Laura Andreșan a ales să se retragă din showbiz și să se concentreze pe carieră. A absolvit Facultatea de Psihologie, însă nu a început imediat să profeseze, pentru că a rămas însărcinată.

În 2008, Laura s-a căsătorit cu Grasu XXL, iar în 2019 a devenit mamă, aducând pe lume o fetiță. Între timp, și-a descoperit adevărata vocație și a ales să devină psiholog pentru mame și femei.

„Am învățat să am încredere în mine, să mă iert, să mă accept, să mă iubesc și să iubesc, dar nu la modul nevrotic. Am mai învățat smerenia, recunosc că mai am de lucru. Și, da!… Îl iubesc pe Freud!”, declara ea într-un interviu mai vechi.

Fosta „Profă de Sex” a renunțat la părul blond

Transformarea Laurei Andreșan se observă și în felul în care arată. Dacă în trecut era cunoscută pentru părul blond platinat și ținutele provocatoare, acum a ales un stil sobru și elegant, cu părul șaten și ținute decente, cu bun gust.

Laura Andreșan nu simte lipsa tabloidelor și se concentrează acum pe cariera de psiholog, pe creșterea fiicei sale și pe pasiunea pentru scris, notează Viva.ro.

„Visăm pentru a trăi în bine! Visul este calea spre cea mai profundă dimensiune a ființei. Omul care nu visează este un mort care respiră, și care poate, doar poate, își va simți renașterea cu prima frântură de vis.

Visele sunt mesajele sufletelor, ne spun cine suntem și exact de ce avem nevoie pentru a nu pierde culoarea vieții. Recent, am integrat în adevăr puterea de a muri fără frică. Nu mi-a fost de ajuns concluzia asta și acum, ceva vreme mai târziu știu de ce.

Când înțelepciunea îmi oferă calea spre a muri fără frică, inima îmi dă pământul din care să renasc într-o viața împăcată cu moartea. Aici unde trăiești în culori, și viul palpează și în roșu aprins și în negru tăciune, aici unde există binecuvântarea culorii viselor. Te invit într-o călătorie în lumea interioară, unde explorăm misterul personal prin vis. Îți propun un grup terapeutic organizat pentru dezvoltarea personală prin intermediul visului”, a scris Laura Andreșan pe Instagram, unde se prezintă drept zânadinmunți.

Laura locuiește acum în Brașov

După despărțirea de Grasu XXL, la sfârșitul anului 2020, Laura s-a mutat la Brașov și și-a deschis propriul cabinet de consiliere psihologică.

„Are gașca ei de mămici, comunitatea ei din Brașov, cu care iese weekend de weekend la aer curat. Este interesat de tot ceea ce apare în străinătate despre psihologie, citește tratate, este la curent cu tot.

Ține ședințe de consiliere psihologică și online, unde abordează teme generale, probleme cu care femeile din ziua de astăzi se întâlnesc la tot pasul. Maternitatea a schimbat-o foarte mult pe Laura. Este foarte empatică, grijulie”, spunea, în urmă cu doi ani, o membră a comunității înființate de Andreșan.