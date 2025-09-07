Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată și cu ce se ocupă Laura Andreșan, la mai bine de 16 ani de când a decis să se retragă din showbiz

Cum arată și cu ce se ocupă Laura Andreșan, la mai bine de 16 ani de când a decis să se retragă din showbiz

Laura Andreșan, cunoscută odinioară drept „Profa de Sex” și una dintre preferatele tabloidelor, s-a retras din showbiz în urmă cu mai bine de 16 ani.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 12:30 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 13:18
Galerie
Laura Andreșan a fost o figură controversată în mediul public din România | Agerpres

Astăzi, la 43 de ani, este psiholog și afișează o imagine complet diferită de cea din controversatul videoclip „Muntele Venus”.

Cum arată și cu ce se ocupă Laura Andreșan la 43 de ani

În ultimii 16 ani, de când a renunțat la aparițiile din tabloide și emisiuni TV care îi exploatau latura sexuală, viața Laurei Andreșan s-a transformat complet. S-a căsătorit, a divorțat, a devenit mamă și a ales o carieră la care puțini s-ar fi gândit în perioada în care apărea extrem de provocatoare în spațiul public.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cunoscută în trecut drept „Profa de Sex”, Laura Andreșan a ales să se retragă din showbiz și să se concentreze pe carieră. A absolvit Facultatea de Psihologie, însă nu a început imediat să profeseze, pentru că a rămas însărcinată.

În 2008, Laura s-a căsătorit cu Grasu XXL, iar în 2019 a devenit mamă, aducând pe lume o fetiță. Între timp, și-a descoperit adevărata vocație și a ales să devină psiholog pentru mame și femei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am învățat să am încredere în mine, să mă iert, să mă accept, să mă iubesc și să iubesc, dar nu la modul nevrotic. Am mai învățat smerenia, recunosc că mai am de lucru. Și, da!… Îl iubesc pe Freud!”, declara ea într-un interviu mai vechi.

Fosta „Profă de Sex” a renunțat la părul blond

Transformarea Laurei Andreșan se observă și în felul în care arată. Dacă în trecut era cunoscută pentru părul blond platinat și ținutele provocatoare, acum a ales un stil sobru și elegant, cu părul șaten și ținute decente, cu bun gust.

Laura Andreșan nu simte lipsa tabloidelor și se concentrează acum pe cariera de psiholog, pe creșterea fiicei sale și pe pasiunea pentru scris, notează Viva.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Visăm pentru a trăi în bine! Visul este calea spre cea mai profundă dimensiune a ființei. Omul care nu visează este un mort care respiră, și care poate, doar poate, își va simți renașterea cu prima frântură de vis.

Visele sunt mesajele sufletelor, ne spun cine suntem și exact de ce avem nevoie pentru a nu pierde culoarea vieții. Recent, am integrat în adevăr puterea de a muri fără frică. Nu mi-a fost de ajuns concluzia asta și acum, ceva vreme mai târziu știu de ce.

Când înțelepciunea îmi oferă calea spre a muri fără frică, inima îmi dă pământul din care să renasc într-o viața împăcată cu moartea. Aici unde trăiești în culori, și viul palpează și în roșu aprins și în negru tăciune, aici unde există binecuvântarea culorii viselor. Te invit într-o călătorie în lumea interioară, unde explorăm misterul personal prin vis. Îți propun un grup terapeutic organizat pentru dezvoltarea personală prin intermediul visului”, a scris Laura Andreșan pe Instagram, unde se prezintă drept zânadinmunți.

Citește și: Grasu XXL a anunțat despărțirea de Laura Andreșan pe Instagram. Ce gest surprinzător a făcut mama fetiței sale după separare

Laura locuiește acum în Brașov

După despărțirea de Grasu XXL, la sfârșitul anului 2020, Laura s-a mutat la Brașov și și-a deschis propriul cabinet de consiliere psihologică.

„Are gașca ei de mămici, comunitatea ei din Brașov, cu care iese weekend de weekend la aer curat. Este interesat de tot ceea ce apare în străinătate despre psihologie, citește tratate, este la curent cu tot.

Două imagni cu Laura Andreșan
colaj laura andresan

Ține ședințe de consiliere psihologică și online, unde abordează teme generale, probleme cu care femeile din ziua de astăzi se întâlnesc la tot pasul. Maternitatea a schimbat-o foarte mult pe Laura. Este foarte empatică, grijulie”, spunea, în urmă cu doi ani, o membră a comunității înființate de Andreșan.

Actorul care a pierdut rolul din „Titanic” în favoarea lui DiCaprio: „Nu cred că aș fi făcut față acelui succes”... Brigitte Pastramă, victorie în instanță împotriva Ralucăi Podea. Ce a declarat soția lui Florin Pastramă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Observatornews.ro Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Rhiana Grigore transformă skateboarding-ul într-un spectacol
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Rhiana Grigore transformă skateboarding-ul într-un spectacol Sambata, 06.09.2025, 21:30
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Călătorie sonoră spre liniște interioară cu Dan Nistor și Irina Pateoacă The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Călătorie sonoră spre liniște interioară cu Dan Nistor și Irina Pateoacă Sambata, 06.09.2025, 21:13 The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular Sambata, 06.09.2025, 20:55 The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Piesa Amor Estival a Stelei Popescu prinde viață prin vocea Ramonei Vărzaru The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Piesa Amor Estival a Stelei Popescu prinde viață prin vocea Ramonei Vărzaru Sambata, 06.09.2025, 20:30
Mai multe
Citește și
Regina Rania și prințesa Iman, apariție rară împreună la un eveniment oficial. Fotografii inedite mamă-fiică
Regina Rania și prințesa Iman, apariție rară împreună la un eveniment oficial. Fotografii inedite mamă-fiică
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii Catine.ro
Cum arată acum prințesa Lilibet. Harry și Meghan au publicat o imagine adorabilă cu fetița lor
Cum arată acum prințesa Lilibet. Harry și Meghan au publicat o imagine adorabilă cu fetița lor
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în mână Registrul Comerțului, ANAF, Poliția Economică, posibil bănci"
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x