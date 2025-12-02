Antena Căutare
Ramona Olaru, speriată de mesajele de amenințare pe care le-a primit în mediul online. Ce i s-a întâmplat

Ramona Olaru a povestit recent în cadrul unui nou podcast la care a fost invitată că a primit mai multe mesaje de amenințare în ultima vreme de la mai mulți bărbați.

Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 13:34 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 14:51
Ramona Olaru a povestit recent că a primit mesaje de amenințare din partea unor bărbați necunoscuți.

Ramona Olaru, prezentatoarea meteo de la Neatza cu Răzvan și Dani, a povestit recent că a trăit o experiență care a speriat-o și a marcat-o.

Ramona Olaru a primit mesaje de amenințare

Invitată la podcast-ul “Vin de-o poveste” a lui Radu Țibulcă, Ramona a povestit deschis ce i s-a întâmplat după ce a fost la podcastul lui Jorge.

„După podcastul lui Jorge am primit mesaje de amenințare de la niște (n. r. bărbați) care mi-au zis, dar rău, urât, trebuia să fac un print screen să vă arăt, uite că n-am crezut că o să ajungem la discuția asta. Gen «pe unde te prind, te omor» adică urâte. Pentru că iată oamenii nu suportă sinceritatea pentru că nu mai există și nu suporți să-i schimbi cursul vieții că el trăiește într-o realitate și tu vii cu asta și îi dai în cap. «Cum adică? De ce spui tu așa lucrurile?»”, a povestit Ramona.

Ramona Olaru, apariție de revistă la Gala Premiilor TVMania 2025. Rochia îndrăzneață și noul look au fost în centrul atenției

Radu Țibulcă, moderatorul podcastului i-a cerut mai multe detalii, iar Ramona a dezvăluit totul.

„Că cine sunt eu să le zic lor că sunt proști, că eu am zis la un moment dat, în celălalt podcast că sunt bărbați care sunt foarte proști, ceea ce susțin în continuare, (...) din punctul meu de vedere ești mai redus mintal, așa cum era și individul de față. El fiind atât de redus, cam atât a avut el de dat și de aruncat”, a mai adăugat Ramona după ce a fost întrebată care a fost motivul pentru care acel bărbat s-a atacat și i-a scris mesajele de amenințare.

Ramona nu regretă că a vorbit cu sinceritate despre bărbații din viața ei și fostele relații și a ales să fie sinceră. Prezentatoarea meteo a dezvăluit că unii bărbați s-au simțit atacați și au luat personal unele lucruri pe care ea le-a afirmat la modul general.

De cât timp este Ramona Olaru singură. Ce a pățit vedeta de la Neatza într-o viață anterioară: „Am cununiile legate"

Chiar dacă nu se aștepta să i se întâmple asta, Ramona a spus că ea rămâne încrezătoare și își susține în continuare opinia, spunând că i se pare absurd că au reacționat atât de urât niște bărbați cu care ea nu are nicio legătură.

În podcast-ul lui Jorge, Ramona a vorbit în mare parte despre fostele relații și logodna ei cu Cătălin Cazacu, povestind despre despărțirea lor. De asemenea, ea a vorbit și despre relațiile toxice din viața ei, despre mersul la terapie și faptul că s-a săturat de dating pentru că i se pare o pierdere de timp.

Ramona Olaru nu s-a ferit să recunoască că, în prezent, este mult mai selectivă când vine vorba de bărbați. Își dorește o relație serioasă, însă cu un partener care să știe cum să se comporte în cuplu.

Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani este singură de patru ani, însă consideră că a făcut o alegere înțeleaptă, decât să stea într-o relație care să nu o împlinească.

Ramona Olaru, a doua deținătoare în România de pârși africani pitici. Ce animal deosebit își mai dorește: „Te mai măriți tu..."

