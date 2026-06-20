Maria Dragomiroiu și soțul ei, Bebe, locuiesc într-o vilă superbă, situată în zona de nord a Capitalei, pe marginea unui lac.

Cum arată vila cu vedere către lac a Mariei Dragomiroiu din nordul Capitalei: „Am cumpărat-o pe bucăți, că nu aveam bani” | Captură Instagram

În urmă cu mai mulți ani, interpreta de muzică populară începea construcția casei, alături de fiica sa. Maria Dragomiroiu și-a amenajat locuința după bunul plac, dorindu-și ca totul să iasa perfect. S-a implicat activ și a stat zilnic lângă muncitori, iar rezultatul a meritat, potrivit Cancan.

Acum, artista se bucură de o curte spațioasă, de care este foarte preocupată, transformând-o într-un paradis cu flori.

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Cum arată vila în care locuiește Maria Dragomiroiu: „Am construit-o cu suflet”

Maria Dragomiroiu declara, în urmă cu ceva timp, că vila a fost construită în opt luni. Deși a fost vorba despre multă muncă și sacrificii, interpreta și-a pus tot sufletul în acest proiect.

„Construcția casei a durat opt luni. Nu am construit casa cu foarte mulţi bani, ci cu suflet. Eu și fiica mea am fost <<arhitecți>>. Am fost teroristă cu cei care au lucrat aici. Am cumpărat-o pe bucăți, că nu aveam bani. Prima oară am luat un scaun, după aceea încă unul și încă unul”, declara Maria Dragomiroiu, citată de Cancan.

Vila Mariei Dragomiroiu este situată în zona de nord a Capitalei, pe marginea lacului. Anul trecut, interpreta de muzică populară și-a serbat ziua de naștere acasă, iar întreaga curte a fost transformată într-un restaurant select.

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Pentru că a crescut pe meleaguri vâlcene, departe de agitația orașului, Maria Dragomiroiu și-a dorit o curte spațioasă, pe care a umplut-o cu flori și pomi, făcând din loc o adevărată oază de liniște. Tot în curte este amenajată și o zona cu șezlonguri.

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Vila în care locuiește Maria Dragomiroiu este construită ca un duplex. Casa are mai multe camere, dintre care două bucătării, una în interiorul casei și alta afară, de vară. Proprietatea mai dispune de piscină și terasă.

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Potrivit Cancan, unul dintre cele mai captivante spații din casa artistei este biroul. În această încăpere, pereții sunt plini cu postere de colecție, care o arată pe Maria Dragomiroiu în diferite momente ale carierei sale.

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