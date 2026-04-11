Pe 24 februarie, Maria Dragomiroiu a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Maria Dragomiroiu, la fel de îndrăgostită de soțul ei chiar și după 40 de ani. Mesajul de dragoste superb pe care i l-a transmis

Cu ocazia zilei de Dragobete, Maria Dragomiroiu le-a urat fanilor să aibă parte de o iubire și armonie așa cum are ea alături de bărbatul care îi este alături de 40 de ani.

„De DRAGOBETE, vă doresc, dragii mei, să aveți parte de iubire, speranță și armonie sufletească! De 40 de ani, eu și soțul meu Bebe, călătorim prin viață și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot! Împreună mereu! La bine și la greu!”, a scris artista în dreptul fotografiilor de cuplu postate pe Facebook.

Maria Dragomiroiu are un mariaj fericit de mulți ani, însă, înainte de a se căsători cu Bebe, solista de muzică populară a trăit un adevărat coșmar cu primul ei soț. În urmă cu mai mult timp, artista a vorbit cu ochii în lacrimi despre drama vieții sale.

„Cred că din cauza fostei soacrei a fost așa. Era o femeie foarte rea. Se ducea pe la morminte să ne despărțim. Ea zicea că vrea să ne fie bine. Au apărut probleme în căsnicie atunci când am vrut să evoluez, să fac ceva. Eu toată viața mea am visat să fac ceva. Cel mai mult am visat, nu neapărat să cânt, dar să am acoperișul meu deasupra capului. Eu am fost motorul familiei”, declara Maria Dragomiroiu, citată de Libertatea.

La vârsta de 20 de ani, Maria Dragomiroiu s-a îndrăgostit de Ion, un bărbat pe care l-a cunoscut în troleu. Părinții săi nu au fost de acord cu relația lor, însă artista a continuat legătura, iar, la scurt timp, cei doi au devenit părinți pentru prima dată și s-au căsătorit.

Maria Dragomiroiu a trăit un adevărat coșmar alături de primul soț

Maria Dragomiroiu a mărturisit că simțea că este înșelată de partener, astfel că a mers acasă la soacra sa pentru a verifica. Ajunsă acolo, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

„A vrut Dumnezeu să aflu! Eram acasă și eu l-am sunat, că a zis că pleacă în inspecție într-un parc. N-a răspuns. Am sunat-o și pe soacră-mea și nu mi-a răspuns nici ea. Mi-a venit acest gând că Ion e cu o femeie la soacră-mea în garsonieră.

Am lăsat copiii acasă. Am luat un taxi. Când am ajuns la lift, tocmai se închidea. Am dat să intru și în cabină era soacră-mea. Ea a zis: <<Du-te la tine acasă!>>. A intrat în panică și mi-am dat seama că ea știe ceva. I-am zis că Ion e sus cu o femeie în casă, în timp ce liftul urca. Ea a început să vorbească tare ca s-o audă ei. Nu a intrat în casă că ei erau acolo.

Eu am stat în scara blocului două ore și m-a invitat un vecin în casă la el”, a povestit interpreta, potrivit Libertatea.

„A ieșit el și a început să țipe la vecin că ce caută nevastă-mea la tine în casă! El și soacră-mea m-au aruncat în lift. Mi-a dat un pumn în cap. Mi-a dat un pumn în cap și s-a oprit liftul între etaje, bine că nu mi-am retezat limba. Și atunci el m-a apucat de păr și mă ducea așa. Eu plângeam. Nu mi-a dat drumul, până n-a plecat cu tot părul. Eu am stat un an de zile, fără niciun fir de păr aici, am făcut un șoc. Am avut niște perioade în care simțeam că mor. Îi auzeam cum vorbeau <<Lasă că mai e puțin și scăpăm de ea>>”, a adăugat Maria Dragomiroiu, potrivit sursei citate mai sus.

Interpreta de muzică populară simțea că soțul ei nu se va schimba niciodată. La un moment dat, chiar el a fost cel care i-a cerut divorțul. Bărbatul a făcut-o pe Maria Dragomiroiu să renunțe la casa și banii pe care îi deținea, lăsând-o doar cu copiii. După divorț, fostul soț a mai contactat-o o singură dată ca să îi ceară bani

„Nu le-a dat copiilor nici un telefon de ziua lor, nici când s-au căsătorit sau au avut copii. Întâmplător, am aflat de la cineva din Canada că a murit. În 1998 m-a sunat și mi-a cerut niște bani că o să spună tot”, a mai zis Maria Dragomiroiu, potrivit Libertatea.