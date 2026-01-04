Mara Bănică a reacționat dur după ce a fost criticată pentru că și-a făcut lifitng facial. Care a fost adevăratul motiv pentru care a luat această decizie.

Mara Bănică, mesaj tranșant după ce internauții au pus-o la zid pentru că a apelat la ajutorul medicilor esteticieni | Antena Group

Mara Bănică a răbufnit în mediul online după ce mai multe persoane i-au reproșat că este plină de operații și că are noroc cu medicii chirurgi atunci când vine vorba de frumusețe.

Prezentatoarea TV obișnuia să îi blocheze pe cei care o criticau pe baza aspectului său fizic, însă de această dată ea a simțit să reacționeze fără să mai țină cont de nimic, având un mesaj clar pentru cei care au pus-o la zid pentru că a apelat la procedura de lifting facial.

Citește și: Ce părere are Mara Bănică despre Andreea Marin. Cele două s-au cunoscut recent: „Pentru prima oară când am stat față-n față”

Descoperă în rândurile de mai jos ce a avut de zis, dar și ce imagini a publicat fosta concurentă de la Asia Express înainte și imediat după intervenția estetică!

Articolul continuă după reclamă

Mara Bănică, mesaj tranșant după ce internauții au pus-o la zid pentru că a apelat la ajutorul medicilor plasticieni: „Un exemplu de lifting facial reușit”

Prezentatoarea de la SpyNews TV a început anul 2026 cu o abordare total diferită față de cea pe care o avea până acum vizavi de răutățile și criticile pe care le primește de obicei pe internet.

Ea a decis să răspundă tuturor celor care au criticat-o, legându-se de aspectul ei fizic, și astfel au ieșit la iveală și câteva detalii dureroase din viața ei pe care nu foarte mulți le știau până acum.

„Hai că la început de an 2026 m-am hotărât să răspund ăstora pe care de obicei îi blochez. O fac la fiecare postare. Mereu am câte una, că-n general sunt femei (culmea!) care-mi lasă comentarii de genul “noroc cu chirurgul”, „ești plină de operații” etc.

Pe mine nu mă ating comentariile astea. Mă doare-n cot, practic. Femeile care scriu asta o fac din două motive: invidie sau prostie.” a spus aceasta, urmând să mărturisească și adevăratul motiv pentru care a decis să recurgă la bisturiu:

„Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit. Și hai să vă spun cum am ajuns aici. Am născut la 46 de ani, după niște eforturi imense, atât psihice cât și fizice. Când fetița mea a împlinit 8 luni, omul pe care l-am iubit cel mai mult pe lumea asta, tata, a murit.

Cred că durerea, plânsul și amărăciunea mi s-au întipărit pe chip, așa încât, pe la vreo 6 luni de la moartea tatei, când m-am uitat în oglindă, am văzut o femeie pe care n-o știam: asprită, tristă, îmbătrânită, parcă lacrimile săpaseră șanț să poată curge”.

Citește și: De ce evită soțul Marei Bănică aparițiile publice. Cum a reușit să o cucerească pe jurnalistă: „Eu îi respect decizia”

Ea a mai explicat că până să ajungă pe masa de operații s-a informat foarte mult cu privire la această procedură, deoarece nu este una tocmai ușoară și simplu de remediat în cazul în care rezultatele nu sunt conform așteptărilor.

„Am căutat și răscăutat medici. Mulți gargaragii, șarlatani, necunoscători. Am ales un nebun (mi-a devenit prieten bun), ne-am târguit ca la piață (ca să știe aceleași cârcotașe că nu-mi vând sănătatea pe barter - i-am plătit serviciile) și am făcut această intervenție. Înainte, mi-a topit tot ce însemna acid hialuronic din pomeți, bărbie, buze și pe unde mai aveam.

Sunt fericită că mi-a redat strălucirea pe care o pierdusem, fie și așa, cu bisturiul. Care e problema voastră, doamnelor? Unde e? De asta nu puteți dormi noaptea? Era mai bine să fi spus că m-am apucat de yoga? De mâncat leuștean și că mi-a crescut nivelul de colagen?

Puteam să aleg să nu spun. Am făcut-o, pentru că după mine, multe femei de aici, din lista mea, m-au rugat să le recomand medicul.” a explicat ea.

Citește și: Mara Bănică a postat o fotografie rară cu fiul ei, Dima. Cum arată și cât de frumos e adolescentul care a împinit de curând 15 ani

Cum arăta Mara Bănică înainte de liftingul facial: „Mi-a topit tot ce insemna acid hialuronic”

Mara nu s-a sfiit să le arate internauților nici imagini în care se observă cum arăta chipul ei înainte de lifting, dar nici imediat după ce a avut loc intervenția.

„Pentru că-n viața mea nu mi-a fost rușine cine sunt, las aici ultima poza (cea medicală) de dinainte de operație. Alături de ea, fotografia făcută când am ieșit din sală. O fac pentru că pot! Și pentru că indiferent ce sau cine comentează, eu sunt Mara Bănică. Pe mine mă definește curajul.”

Iată postarea aici:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”