Diana Munteanu și-a ales fotbalistul preferat de la Campionatul Mondial 2026. Ce a declarat vedeta

Diana Munteanu a dezvăluit care este fotbalistul său preferat de la Campionatul Mondial 2026. Pe cine va urmări cu mult interes pe teren.

Diana Munteanu a vorbit recent despre Campionatul Mondial din această vară, competiție care, deși nu va avea România la start, rămâne un eveniment pe care îl așteaptă cu interes.

Turneul final din 2026, găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, va fi transmis de Antena. Promite să fie unul dintre punctele centrale din ceea ce va fi pe micile ecrane în acea perioadă.

Pentru prima dată în istorie, Campionatul Mondial va reuni 48 de echipe, un format extins față de cele 32 de naționale participante la edițiile anterioare. Chiar dacă România nu s-a calificat, prezentatoarea spune că nu va rata meciurile și că, pentru ea, fotbalul a devenit parte din viața de zi cu zi de foarte mulți ani.

Întrebată pe cine va susține, prezentatoarea nu a stat prea mult pe gânduri: ține cu Franța, în principal datorită lui Kylian Mbappé, jucător pe care îl admiră.

De altfel, îl consideră un fotbalist complet, chiar dacă recunoaște cu umor că nu este expertă în detalii tehnice: „Recunosc un ofsaid, dar cam atât”, a spus ea zâmbind. Totuși, este convinsă că Franța are șanse reale la un parcurs bun, având în vedere calitatea lotului.

Motivul pentru care Diana Munteanu l-a ales pe Kylian Mbappé drept jucător preferat

Diana a mărturisit că, dacă ar avea ocazia să stea de vorbă cu Mbappé, l-ar întreba cum arată o zi obișnuită din viața lui, dincolo de antrenamente și meciuri. Este curioasă mai ales de pasiunile lui, pentru că spune că nu este un jucător foarte deschis în interviuri.

Într-o notă relaxată, a glumit că nu ar refuza o plimbare cu trotineta alături de starul francez, chiar dacă recunoaște că îi este puțin teamă.

În plan personal, Diana Munteanu a fost căsătorită cu Claudiu Niculescu, actualul antrenor al Unirii Slobozia. Cei doi s-au despărțit în 2014, însă au rămas în relații bune de dragul fiului lor, David.

Băiatul le calcă deja pe urme în lumea fotbalului. La doar 15 ani, David Niculescu evoluează la Rapid și a atras atenția după ce a fost inclus de Marius Șumudică în lotul pentru cantonamentul de iarnă din Dubai. Diana vorbește cu mândrie despre el și urmărește îndeaproape evoluția sa, semn că pasiunea pentru fotbal rămâne o constantă importantă în familia lor.