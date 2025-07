Cum se menține în formă Nicoleta Luciu. Dieta minune care o ajută să aibă un trup perfect

Nicoleta Luciu a dezvăluit ce trucuri a folosit pentru a slăbi și pentru a se menține în formă la 44 ani, cu o dietă care a ajutat-o enorm.

Nicoleta Luciu a revenit recent în lumina reflectoarelor după ce a început un nou proiect la vârsta de 44 ani. Frumoasa actriță și om de televiziune și-a amintit de pasiunea ei și a revenit în atenția publicului.

Cum reușește să se mențină în formă Nicoleta Luciu

La vârsta de 44 ani, Nicoleta Luciu se bucură de o viață de familie minunată, iar acum cariera ei este din nou în plină ascensiune, revenind pe micul ecran.

Cu un chip fresh, lipsit de riduri, frumoasa actriță pare că nu înregistrează trecerea timpului, arătând mult mai tânără decât vârsta ei.

Mamă a patru copii, Nicoleta Luciu este într-o formă fizică de invidiat, reușind să își păstreze mereu silueta tonifiată și sculptată.

Fiind un etalon de frumusețe atunci când a debutat în cariera ei de cântăreață și apoi de actriță, Nicoleta a rămas și peste ani una dintre cele mai frumoase femeie din showbiz-ul românesc. La 44 ani, frumoasa brunetă încă arată ca la începutul carierei ei, cu o talie subțire și chipul lipsit de riduri.

Pentru a reuși să arate astăzi atât de bine, Nicoleta a recunoscut că a făcut sacrificii de-a lungul anilor. Recent, ea a ținut o dietă drastică și a avut nevoie de mult sport și determinare pentru a arăta așa cum o vedem azi.

Procesul ei de slăbire nu a fost deloc unul ușor, dar își dorește să continue dieta drastică pe care o ține pentru a reuși să mai slăbească încă 5 kilograme. Astfel, va reuși să ajungă la silueta pe care o avea la începutul anilor 2000, când toți bărbații erau fermecați de frumusețea ei.

Artista s-a retras din lumina reflectoarelor în 2014, stabilindu-se la Miercurea Ciuc cu familia ei și dedicându-și tot timpul ei creșterii micuților.

„Am reușit să slăbesc cu batoanele cu care am slăbit și-n tinerețe. Batoanele cu ceai verde. Acum am 59 de kilograme, iar în tinerețe aveam cam 54 de kilograme așa. Urmează să revin în toamnă cu aceleași kilograme!Secretul meu acesta este: batoanele! Seara, la ora 18, mâncați un baton, iar ziua e foarte important să renunțați la zahăr. Renunțați la orice e zahăr și la gluten: paste, făinoase, orice! Și dă rezultate vă asigur, mai ales că vara acum e foarte ușor”, a declarat Nicoleta Luciu pentru Click!.

După ce s-a asigurat că cei patru copiii ai ei au crescut suficient, vedeta a decis să se reîntoarcă în showbiz.

„Copiii au crescut. Zsolt are acum 17 ani, în curând face 18 ani. Are 1,94 cm, e mai înalt decât mine. Și tripleții au crescut, fac 14 ani. Am numai adolescenți în casă acum! Vă rog să-mi țineți pumnii ca să le pot face față”, a mai povestit Nicoleta Luciu.

