Cum se simte Mihai Leu după ce a stat internat în spital două luni și jumătate: „Mușchii s-au atrofiat”. A slăbit zece kilograme

Mihai Leu a împlinit recent 56 de ani, dar, în ultima perioadă, a trecut printr-o mare cumpănă a vieții.

Fostul mare campion mondial la box a traversat mai multe episoade traumatizante din cauza unui cancer la colon. Ultimul a avut loc la finalul anului trecut, când a fost la un pas de moarte. Medicii au reușit să îi salveze viața, iar Mihai Leu a fost externat acum trei săptămâni, însă urmează o lungă perioadă de recuperare pentru el. Iată cum se simte acum Mihai Leu!

Cum se simte Mihai Leu în prezent

Iarna trecută, Mihai Leu a suferit o intervenție chirurgicală pentru înlocuirea unui stent la rinichi, într-o clinică privată din București, însă a avut parte de complicații grave și a fost la un pas de moarte.

Familia a cerut transferul de urgență la Institutul Clinic Fundeni, acolo unde medicii au reușit să îi salveze viața. Campionul mondial la box a stat internat timp de două luni și jumătate. În perioada în care boala l-a pus la pat, a slăbit aproximativ zece kilograme. Acum, la trei săptămâni de la externare, Mihai Leu a vorbit despre ce s-a întâmplat.

„Trebuie să am grijă, dar sunt tot mai bine. Mă simt bine și psihic. Va trebui să fac analize mai des, să fiu mult mai atent decât am fost până acum. Bine, am avut mare noroc cu domnul doctor profesor Irinel Popescu, care are grijă de mine. Vorbesc cu domnul doctor la telefon în fiecare săptămână și, când consideră dânsul, o să merg din nou la control.”

„Râdeam și cu fratele meu mai devreme, ce ciudată este și viața asta, la box toată viața a trebuit să slăbesc și acum, dintr-o dată, trebuie să mă îngraș. Mă chinui cât pot să mă îngraș. Stau destul de mult în pat. Fac kinetoterapie, deoarece am stat mult în pat și mușchii s-au atrofiat, dar îmi revin pe zi ce trece”, a declarat Mihai Leu pentru Cancan.

În ceea ce privește situația dificilă prin care a trecut după operația făcută la spitalul privat, Mihai Leu nu s-a gândit dacă va face vreo plângere în acest sens.

„Am fost transferat la domnul doctor Irinel Popescu și nu am vorbit cu nimeni din cei care m-au operat înainte. Deocamdată, nu am făcut nimic. Chiar vorbeam cu soția că ne bucurăm că sunt bine, că am trecut peste perioada aceea grea. Deocamdată, asta este cel mai important. Nu ne-am gândit, o să vedem pe parcurs”, a mai spus Mihai Leu pentru Cancan.

Ce mesaj transmitea Mihai Leu în luna decembrie 2024

Pentru Mihai Leu, problemele au început încă din anul 2014, atunci când a fost diagnosticat cu cancer de colon. În această perioadă, fostul mare pugilist, actualmente pilot de raliuri, a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale.

„Vă mulțumesc tuturor pentru gândurile bune și că mi-ați transmis energia voastră pozitivă. Din păcate, în urmă cu o lună, într-un spital privat din București, la o banală înlocuire a unui stent la rinichi, am ajuns în situația în care șansele mele de supraviețuire erau aproape de 0. Familia a cerut transferul de urgență la Institutul Clinic Fundeni, iar acum sunt bine datorită domnului profesor Irinel Popescu și al echipei sale. Cu ajutorul lor, sunt în viață acum și mă recuperez. O să vă țin la curent și sper să vă aduc numai vești bune. Al vostru, Mihai Leu”, a fost mesajul transmis de Mihai Leu pe contul de Facebook.

