Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc. Micuța a fost îndrăgită de o țară întreagă. Cu ce se ocupă Luiza Lucuța

A devenit celebră în toată țara după ce a apărut în reclama de la salam Săsesc. Iată cum arată acum la peste 20 de ani de la lansarea reclamei.

Cum arată acum fetița din reclama la salam Săsesc | Youtube

Luiza Lucuța a încântat o țară întreagă în reclama de la salam Săsesc. Spotul publicitar a fost lansat în urmă cu 22 de ani.

Cum arată Luiza Lucuța, după mai bine de două decenii de la lansarea reclamei care a făcut-o celebră

Luiza Lucuța avea doar 4 ani când juca în reclama pentru salam Săsesc. Dificultatea ei în a pronunța cuvintele clar i-au atras și mai multă simpatie din partea telespectatorilor. Clipul a fost îndrăgit de întreaga țară, Luiza fiind o fetiță inocentă și senină. Ea apare împreună cu actrița Ioana Abur în spotul publicitar.

În 2012, fetița termina școala gimnazială cu media 9.80, iar la examenele de Bacalaureat a obținut rezultate deosebite: 10 la Matematică și 9.70 la Limba Română.

În prezent, Luiza are 26 de ani și a ieșit din lumina reflectoarelor. Potrivit unei surse, tânăra nu mai locuiește în România, ci în Australia, în Sydney.

Fetița îndrăgită de români a studiat Neuroștiința timp de trei ani în Scoția, la Universitatea din Glasgow. În prezent este doctor în neuroștiință la Universitatea de Vest din Sydney.

Luiza Lucuța și-a păstrat naturalețea și modestia pe care le avea și în copilărie. De asemenea, încă poartă părul scurt și nu este fanul machiajului, la fel ca în copilărie.

Deși nu a mai apărut în public, tânăra a continuat să facă muzică, de care era pasionată încă din copilărie, iar adesea publică pe rețelele de socializare filmulețe în care cântă. Mai mult decât atât, muzica este și un ”instrument” important în cercetările sale științifice.