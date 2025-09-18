Daciana Sârbu a făcut primele declarații despre relația cu noul ei iubit.

Daciana Sârbu rupe tăcerea despre noua ei relație: „Nu mă ascund. Sunt bine și liniștită”. Cine ar fi noul ei iubit | Captură Instagram

Într-un interviu pentru click.ro, fosta soție a lui Victor Ponta a vorbit despre noua ei relație. Zilele trecute, în presă, a apărut informația că Daciana Sârbu s-a aflat la un eveniment alături de partenerul ei. De asemenea, ea a și postat în mediul online o imagine alături de acesta, confirmând că trăiește o nouă poveste de dragoste.

Daciana Sârbu a făcut primele declarații despre noua ei relație

Întrebată despre noua relație, fosta soție a lui Victor Ponta nu a negat și a dezvăluit că acum este bine și liniștită.

„A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, cu toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”, a dezvăluit ea pentru click.ro.

„Mă simt în echilibru cu mine și cred că nu aveam cum să ating acest echilibru dacă nu treceam prin niște lucruri care să mă forțeze să mă schimb, să mă preocup de ceea ce simt și de ceea ce-mi doresc”, a zis Daciana Sârbu în cotinuare.

Întrebată și despre căsătorie, fosta soție a lui Victor Ponta a fost clară: „Nu știu! Asta doar viața va decide!”.

Cine ar fi noul iubit al Dacianei Sârbu

Potrivit click.ro, Alex Ghionea este numele iubitului Dacianei Sârbu și se pare că acesta lucrează în domeniul HoReCa. Apropierea lor, așadar, este cât se poate de normală, dat fiind faptul că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august, în ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București.

Invitat în emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț și difuzată pe Antena Stars, Victor Ponta a vorbit despre divorț.

Întrebat dacă își reproșează separarea, Victor Ponta a explicat că nu are cum să nu facă acest lucru, însă, în viață, este nevoie să luăm decizii pentru ca lucrurile să nu devină și mai rele.

„Bineînțeles! Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj). E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus Victor Ponta, citat de Libertatea.