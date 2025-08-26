Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Victor Ponta, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu: „Vinovatul eu sunt 100%”. Ce a spus despre noua relație

Victor Ponta, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu: „Vinovatul eu sunt 100%”. Ce a spus despre noua relație

Victor Ponta a făcut noi mărturisiri despre divorțul de Daciana Sârbu, relația cu copiii, dar și despre noua iubită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 August 2025, 15:10 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 17:28
Galerie
Victor Ponta, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu: „Vinovatul eu sunt 100%”. Ce a spus despre noua relație | Hepta/Captură Instagram

Victor Ponta și Daciana Sârbu au fost împreună timp de aproape două decenii, formând unul dintre cuplurile discrete din peisajul politic românesc. Deși au ales să meargă pe drumuri separate, relația lor se bazează pe respect, cu accent pe binele copiilor. În prezent, Victor Ponta și-a refăcut viața amoroasă, trăind o nouă etapă alături de partenera cu care împărtășește pasiuni comune.

Deși discret din fire, fostul premier a făcut, recent, o serie de dezvăluiri interesante despre despărțirea de Daciana Sârbu, fosta sa soție, dar și despre copii și noua sa relație.

Citește și: Ce a spus Daciana Sârbu despre o nouă relație, la scurt timp după ce Victor Ponta s-a afișat cu iubita: „Sunt recunoscătoare”

Victor Ponta, declarații neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu

Articolul continuă după reclamă

Victor Ponta a vorbit cu maturitate despre divorțul de Daciana Sârbu, subliniind că nu are niciun reproș față de fosta lui soție. Din contră, recunoaște că el poartă întreaga responsabilitate pentru separare, iar Daciana Sârbu merită mai mult decât putea el să ofere.

„Sunt o persoană dificilă, am trecut prin diverse momente mai difcile și ca să fie clar, dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100% (…) E o femeie care merită mai mult decât puteam eu să-i ofer!”, a declarat Victor Ponta pentru Spynews, citat de Revista Viva.

Victor Ponta are trei copii, care sunt centrul universului său. Andrei, fiul său din prima căsătorie, are 24 de ani, iar Irina, fiica născută din mariajul cu Daciana Sârbu, are 17 ani. Maria, fetița adoptată de cuplu la vârsta de șase ani, are acum zece ani.

Dincolo de despărțirea de Daciana Sârbu, Victor Ponta a subliniat că fetițele sale, Irina și Maria, rămân o prioritate, fiind cea mai importantă și profundă legătură din viața sa.

„În viața privată sunt incluși și copiii mei. Cu siguranță, ei rămân principala mea responsabilitate”, a declarat Victor Ponta, potrivit sursei citate mai sus.

Ce declarații a făcut Victor Ponta despre noua sa iubită

În același interviu, Victor Ponta a adus în atenția publicului și noua sa relație. Partenera sa, Cristina Petrovici, este mai tânără decât el, iar cei doi împărtășesc pasiuni comune, printre care și golful.

„Avem pasiuni comune, ne-am cunoscut la golf”, a dezvăluit el, adăugând că partenera sa preferă să rămână în afara luminii reflectoarelor. „O să fie cunoscută și n-o să-i prindă bine, așa mai bine o protejez”, a adăugat Victor Ponta, potrivit Revista Viva.

+10
Mai multe fotografii

Citește și: Ce diferență de vârstă există între Victor Ponta și noua iubită. Cine este Cristina Petrovici

Cum arată Claudia Schiffer la 55 de ani. Supermodelul a pozat într-un costum de baie de aproape 1000 de dolari... O nouă despărțire în showbiz. Și-au spus adio după 18 ani de relație și doi copii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Observatornews.ro Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică" Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan Luni, 25.08.2025, 21:43
Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Marti, 26.08.2025, 15:18 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Luni, 25.08.2025, 19:00 Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Marti, 26.08.2025, 10:57
Mai multe
Citește și
Monica Pop, pentru a șaptea oară pe masa de operație. O nouă cumpănă pentru medicul oftalmolog în lupta cu cancerul
Monica Pop, pentru a șaptea oară pe masa de operație. O nouă cumpănă pentru medicul oftalmolog în lupta cu...
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un... Catine.ro
O nouă despărțire în showbiz. Și-au spus adio după 18 ani de relație și doi copii
O nouă despărțire în showbiz. Și-au spus adio după 18 ani de relație și doi copii
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar închide realist gaura bugetară făcută de frauda de TVA
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor HelloTaste.ro
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de ședință și alte sporuri
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la greutatea ideală
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la... Kudika
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat alegerile”/Muraru: „SUA nu ne-au reproșat nimic”
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat... Gandul
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”. Când va fi lansată pelicula
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”.... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x