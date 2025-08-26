Victor Ponta a făcut noi mărturisiri despre divorțul de Daciana Sârbu, relația cu copiii, dar și despre noua iubită.

Victor Ponta, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu: „Vinovatul eu sunt 100%”. Ce a spus despre noua relație | Hepta/Captură Instagram

Victor Ponta și Daciana Sârbu au fost împreună timp de aproape două decenii, formând unul dintre cuplurile discrete din peisajul politic românesc. Deși au ales să meargă pe drumuri separate, relația lor se bazează pe respect, cu accent pe binele copiilor. În prezent, Victor Ponta și-a refăcut viața amoroasă, trăind o nouă etapă alături de partenera cu care împărtășește pasiuni comune.

Deși discret din fire, fostul premier a făcut, recent, o serie de dezvăluiri interesante despre despărțirea de Daciana Sârbu, fosta sa soție, dar și despre copii și noua sa relație.

Citește și: Ce a spus Daciana Sârbu despre o nouă relație, la scurt timp după ce Victor Ponta s-a afișat cu iubita: „Sunt recunoscătoare”

Victor Ponta, declarații neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu

Articolul continuă după reclamă

Victor Ponta a vorbit cu maturitate despre divorțul de Daciana Sârbu, subliniind că nu are niciun reproș față de fosta lui soție. Din contră, recunoaște că el poartă întreaga responsabilitate pentru separare, iar Daciana Sârbu merită mai mult decât putea el să ofere.

„Sunt o persoană dificilă, am trecut prin diverse momente mai difcile și ca să fie clar, dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100% (…) E o femeie care merită mai mult decât puteam eu să-i ofer!”, a declarat Victor Ponta pentru Spynews, citat de Revista Viva.

Victor Ponta are trei copii, care sunt centrul universului său. Andrei, fiul său din prima căsătorie, are 24 de ani, iar Irina, fiica născută din mariajul cu Daciana Sârbu, are 17 ani. Maria, fetița adoptată de cuplu la vârsta de șase ani, are acum zece ani.

Dincolo de despărțirea de Daciana Sârbu, Victor Ponta a subliniat că fetițele sale, Irina și Maria, rămân o prioritate, fiind cea mai importantă și profundă legătură din viața sa.

„În viața privată sunt incluși și copiii mei. Cu siguranță, ei rămân principala mea responsabilitate”, a declarat Victor Ponta, potrivit sursei citate mai sus.

Ce declarații a făcut Victor Ponta despre noua sa iubită

În același interviu, Victor Ponta a adus în atenția publicului și noua sa relație. Partenera sa, Cristina Petrovici, este mai tânără decât el, iar cei doi împărtășesc pasiuni comune, printre care și golful.

„Avem pasiuni comune, ne-am cunoscut la golf”, a dezvăluit el, adăugând că partenera sa preferă să rămână în afara luminii reflectoarelor. „O să fie cunoscută și n-o să-i prindă bine, așa mai bine o protejez”, a adăugat Victor Ponta, potrivit Revista Viva.

Citește și: Ce diferență de vârstă există între Victor Ponta și noua iubită. Cine este Cristina Petrovici