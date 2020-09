”Dădaca” a făcut senzație în anii 90, dar puțini au știut de drama actriței Fran Drescher! Abuzată, bolnavă de cancer și părăsită

A fost violată, în 1985, după ce câțiva bărbați înarmați au intrat peste ea în casă, dar a hotărât ca acest episod dur să n-o afecteze. ”Mi-am promis să îngrop acel moment și să nu-l las să mă doboare. N-am vrut niciodată să vorbesc despre asta pentru că n-am vrut să fiu considerată slabă”, a spus actrița acum în vârstă de 62 de ani.

Imediat după finalul seriei ”The Nanny”, în 1999, film care i-a adus celebritatea, Fran Drescher a fost diagnosticată cu cancer de col uterin și a fost nevoită să ia mai multe decizii care i-au schimbat radical viața și cariera.

”A fost cumva ciudat și oarecum poetic ca organele mele reproducătoare, dintre toate zonele, să aibă cancer. Dar a fost, totuși, și un lucru incredibil că durerea și-a făcut loc exact în zona corpului pe care n-am tratat-o corespunzător și unde am fost vulnerabilă. Durerea mea cauzată de viol s-a dus acolo”, e mărturia cutremurătoare a actriței.

”Din senin, am ajuns o persoană care nu mai poate da viață, care nu mai poate avea copii. Dar am reușit să dau naștere unei cărți. Am vorbit acolo despre transformarea oamenilor din pacienți în consumatori medicali. Cuvântul pacient implică pasivitate și noi nu trebuie să fim așa în acele momente de suferință” - Fran Drescher