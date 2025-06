„Dame Un Grrr”, melodia-fenomen de pe TikTok, este compusă de doi români. Cine se ascunde în spatele proiectului Fantomel

„Dame Un Grrr”, melodia-fenomen a pornit un adevărat trend pe TikTok, dar nu mulți știu că în spatele proiectului se află doi români. Care este povestea lor și cum au compus piesa virală.

De câteva zile, pe TikTok răsună obsesiv „Dame Un Grrr” – un sunet original care a devenit viral în peste 300 de milioane de clipuri cu dansuri sincronizate sau momente amuzante. Melodia-fenomen face înconjurul lumii și oameni din toate colțurile lumii o fredonează. Cu toate acestea, nu mulți știu că în spatele acestui viral stau doi români.

Intepretată în limba spaniolă, refrenul a captat rapid atenția utilizatorilor de pretutindeni. Clipurile populare includ cadre amuzante cu animale, influenceri celebri în toată lumea sau pasaje coregrafice, postate sub hastagurile #dameungrr, #dancechallenge.

„Stai ce, melodia asta este creată de români?”, a fost reacția internauților când au aflat cine a compus melodia.

În spatele acestui fenomen se află doi producători/compozitori români. Fantomel și Kate Linn au reușit să creeze o linie melodică foarte ușor de reținut și astfel au ajuns cunoscuți internațional.

Sunetul a prins mai întâi pe TikTok în România, dar în scurt timp s-a răspândit și în afara granițelor. Deși nu se știu prea multe detalii despre indentitatea lor, Fantomel și partenera lui sunt cunoscuți în mediul online.

Într-un videoclip publicat pe paginile lor de pe rețelele sociale, cei doi au dezvăluit cum au pus bazele proiectului care a cucerit mapamondul.

„În urmă cu un an aproape că am renunțat la visul meu. În loc, am pornit Fantomel. Am compus această piesă în dormitorul nostru. Acum „Dame Un Grrr” a ajuns la 1 milion de tiktok-uri în doar două săptămâni”, se arată într-un clip postat recent în mediul online.

Cu toate acestea, Fantomel și Kate nu sunt străini în mediul online. Aceștia sunt cunoscuți pe TikTok datorită clip-urilor cu care au reușit să ajungă la milioane de oameni. Potrivit infirmațiilor din mediul online trendul „Dă-mi un...” varianta în limba română pentru melodia-fenomen a pornit la finalul anului trecut.

În videoclipurile postate de ei, Fantomel îi cere partenerei lui ori un glob, ori o cană pentru a face anumite sunete de la care pornește o nouă piesă. Mai mult, ei au un videoclip cu sute de mii de vizualizări în care Fantomel compune o melodie doar cu sunete făcute de câinele lor.

Succesul răsunător al refrenului „Dame Un Grrr”, i-a făcut pe aceștia să lanseze și o variantă întreagă a piesei. Melodia de două minute și jumătate a fost publicată pe toate platformele, pe data de 20 iunie.