Damian Drăghici are o poveste de viață emoționantă pe care nu mulți o știau până de curând. Descoperă în rândurile de mai jos alături de cine și-a petrecut întreaga copilărie.

Damian Drăghici este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră care întotdeauna s-a apropiat de fanii lui, ținându-i zilnic la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa prin intermediul rețelelor sociale.

Deși este un cântăreț de excepție, cu o carieră de-a dreptul impresionantă, Damian Drăghici are o poveste de viață emoționantă pe care nu mulți o știau până de curând.

El a vorbit recent despre un subiect sensibil și nu a ezitat să recunoască că de-a lungul timpului a trecut prin multe momente grele pe care le-a ascuns în spatele unui zâmbet larg.

Descoperă în rândurile de mai jos ce detalii mai puțin știute au ieșit la iveală despre el și mama lui și cum se înțeleg cei doi în prezent.

Damian Drăghici și-a cunoscut mama după ce a împlinit 49 de ani. Ce s-a întâmplat între ei și cum au reluat legătura

Damian Drăghici și mama lui s-au cunoscut în 2019, atunci când artistul avea 49 de ani, deoarece aceasta l-a părăsit la o vârstă foarte fragedă, fiind nevoit să rămână în grija bunicilor din partea tatălui său.

Pentru el, la acel moment, experiența nu a fost una atât de dureroasă, deoarece a avut parte de multă iubire atât din partea acestora, cât și din partea unchior și mătușilor care l-au iubit ca pe copilul lor.

„Părinții mei biologici s-au despărțit când eram foarte mic. Am fost crescut, iubit și adorat de bunicii mei, mama Nina și tata Sandu, părinții tatălui meu. N-am simțit nicio lipsă, pentru că am avut parte de multă iubire, atenție și grijă. M-au crescut împreună cu mătușa mea Daniela (Lălica), unchiul ei Lulu, unchiul Ionel și soția lui, Leana. Am avut, practic, trei-patru perechi de părinți. Le sunt profund recunoscător tuturor, au fost îngerii mei” povestea Damian, potrivit Revista VIVA!.

Totuși, după ce a devenit tată pentru a doua oară, artistul a hotărât că este momentul să o caute pe cea care i-a dat viața, iar în prezent au o relație „apropiată” fără să mai țină cont de ceea ce s-a întâmplat în trecut.

„Știam cine este mama mea, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult. După nașterea lui Andrei, în 2019, ne-am apropiat și acum avem o relație frumoasă și apropiată. Bineînțeles că i-a cunoscut pe amândoi copiii – pe Niculina și pe Andrei. Este o bunică fericită”, a explicat el, potrivit sursei de mai sus.

Damian Drăghici are doi copii și este un tătic fericit. Cum arată fiul lui, Andrei

Nu doar mama lui este fericită și mândră de cei doi, pentru că și artistul are o legătură specială atât cu Nikolina, cât și cu Andrei, singurii lui copii.

Pentru prima dată, Damian Drăghici a devenit tată de fată, atunci când era căsătorit cu o grecoaică. Din păcate, relația lor nu a avut un final fericit, iar artistul s-a mai căsătorit o dată cu Paula Rosenberg, cea de care a divorțat în anul 2018, fără să aibă copii.

Ulterior, celebrul cântăreț a cunoscut-o pe actuala soție, Cristina Stroe, alături de care a simțit din nou unele dintre cele mai frumoase sentimente, devenind tatăl unui băiețel care îi seamănă perfect, pe nume Andrei.

„Damian este un tată implicat în viața lui Andrei. În rest, ajutorul meu de bază este mama mea, fără de care nu aș fi reușit să fac atâtea lucruri. Îi sunt foarte recunoscătoare și plec de acasă foarte liniștită sufletește știind că Andrei este pe cele mai bune mâini și că se bucură de iubirea nemărginită a bunicii” spunea Cristina Stroe, potrivit Ciao.ro.

Iată și câteva videoclipuri cu fiul său:

