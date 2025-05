Dan Alexa și soția sa, Andrada, divorțează după ani de relație. Primele declarații ale concurentului Asia Express

Dan Alexa divorțează de Andrada și a făcut primele declarații despre separarea de partenera de viață.

Dan Alexa și soția lui, Andrada, erau căsătoriți din anul 2019 și au împreună un fiu. Se pare că la scurt timp după ce a revenit în România, din aventura Asia Express, antrenorul ar fi depus actele de divorț, marcând, astfel, al doilea mariaj încheiat.

Dan Alexa confirmă divorțul de soția sa: „Este o acțiune”

Dan Alexa și Andrada erau căsătoriți de șase ani și nimic nu părea că va duce la o despărțire. De altfel, Andrada a fost unul dintre susținătorii importanți ai lui Dan Alexa atât în ceea ce privește experiența Asia Express, cât și cariera lui ca antrenor. Mai mult, ea l-a așteptat la aeroport atunci când el s-a întors în România de pe Drumul Eroilor.

Cât despre motivele care au dus la separare, nu se cunosc multe detalii, căci de-a lungul timpului, Dan Alexa a fost rezervat atunci când a venit vorba de viața personală. Contactat de Cancan, el a oferit o primă reacție: „Nu vreau să comentez nimic momentan. Este o acțiune, acum încep divorțul, însă nu vreau să comentez”, au fost declarațiile lui Dan Alexa.

Cine e Andrada, fosta parteneră de viață a lui Dan Alexa

Originară din Timișoara, orașul natal al lui Dan Alexa, Andrada este femeia alături de care antrenorul și-a refăcut viața după divorțul de Izabela.

Cei doi formează un cuplu din 2019, de pe vremea când el era antrenorul celor de la Astra Giurgiu. Dan Alexa și Andrada au și un băiat, Dan Arkan.

Înainte să înceapă o relație cu Andrada, Dan Alexa a mai fost căsătorit cu Izabela, care i-a dăruit două fete. Căsnicia lor a ajuns la final în 2016, însă relațiile dintre ei sunt foarte bune.

Concurentul de la Asia Express a vorbit întotdeauna frumos despre fosta parteneră, cu care a avut o relație de peste un deceniu. Despre motivul separării, Dan Alexa mărturisea că au fost momente în căsnicia lor în care a fost imatur.

„Am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a făcut viața după programul meu. Cred că am ajuns la divorț, pentru că am fost de foarte mult timp împreună. Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult, există și riscul ăsta, să nu te maturizezi împreună cu relația și să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă”, spunea Dan Alexa.

