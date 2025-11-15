Dana Nălbaru, revenire emoționantă în muzică! Cum arată fosta solista a trupei Hi-Q: „Din dragoste pentru Dumnezeu”

Dana Nălbaru a dezvăluit, pe rețelele de socializare, că a compus un cântec și a filmat câteva imagini, iar, în curând, le va arăta și fanilor despre ce este vorba.

Dana Nălbaru a surprins plăcut publicul și a anunțat o revenire neașteptată în muzică. Fosta cântăreață din trupa HI-Q a dezvăluit, pe rețelele de socializare, că a compus un cântec, „Atinge, Tu”, un proiect născut „din dragoste pentru Dumnezeu”.

Dana Nălbaru, revenire spectaculoasă în muzică

Dana Nălbaru a filmat deja imagini pentru videoclip, chiar în județul Argeș, locul unde s-a mutat alături de familie și unde a ales să trăiască mai aproape de natură. Piesa urmează să fie lansată.

În mesajul postat pe rețelele de socializare, Dana Nălbaru le-a mulțumit celor care au sprijinit-o în realizarea acestui proiect artistic.

„Am compus un cântec nou, ieri am filmat câteva imagini și în curând o să vă arăt ce a ieșit. Vreau să mulțumesc celor care m-au ajutat: @dodo.danciu, mulțumesc pentru orchestrație, pentru seriozitatea și rapiditatea cu care ai lucrat, ești foarte talentat și voi reveni în studio-ul tău de la Oradea.

Lui Dan Petcan și lui Florin Bălan le mulțumesc pentru filmarea de ieri, că au venit până aici, în Argeș și că arată așa frumos tot ce au filmat. Lui Dragoș Bucur îi mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea. Piesa se numește <<Atinge, Tu>> și e un cântec pe care l-am compus din dragoste pentru Dumnezeu”, a dezvăluit Dana Nălbaru, pe pagina personală de Instagram.

Anunțul a bucurat fanii nostalgici ai artistei, care a ales, în ultimii ani, să se retragă treptat din lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei și unui stil de viață simplu.

„Toate melodiile pe care le-ați cântat cu Hi-Q au fost frumoase, dar când e vorba de Domnul nostru sunt îngerești. E pacea care vine și care nu poate s-o dea decât Domnul nostru Isus Hristos!”, i-a scris un fan pe Facebook.

De ce a plecat Dana Nălbaru din trupa Hi-Q. Detalii neștiute

În urmă cu mai mulți ani, trupa Hi-Q, formată din Mihai Sturzu, Dana Nălbaru și Florin, era una dintre cele mai iubite trupe din România. Însă, odată cu retragerea Danei, situația s-a schimbat radical.

„Am hotărât să renunț la trupă din motive profesionale, fiindcă acolo nu se făcea treabă la nivel profesionist. Nu cântam niciodată live și trebuia să mințim publicul mereu”, declara Dana Nălbaru într-un interviu pentru cotidianul „Replica”, potrivit Libertatea.

„Atunci am fost cei mai supărați din lume. În ce an s-a întâmplat? În 2003, nu? Noi aveam 24 de ani. A fost o perioadă de hipersucces pentru noi. Momentul nostru de aur în televiziune, și dumneavoastră știți cifrele de audiență, a fost așa – share: 51%, rating 38%, nu se putea așa ceva (…). Noi am rămas atunci complet descoperiți, pentru că nici nu ne așteptam. A fost așa, pentru că nu am stabilit <<uite, hai să ne gândim, peste șase luni să ne oprim>>, când pleci de la un job, ai o perioadă de preaviz. Noi nu am avut nicio perioadă de preaviz. Țin minte că semnam un nou contract cu o altă televiziune. Îi așteptam pe Florin și Dana, iar Dana mi-a dat mesaj că nu mai ajunge deloc și că, de fapt, se retrage din trupă. A fost greu de dus momentul acela”, a povestit Mihai Sturzu, la o emisiune TV, potrivit sursei citate mai sus.

„Nu putem să judecăm pe nimeni și o felicit pentru că a ales să facă așa. Am trecut peste aceste emoții (...) Atunci am fost foarte supărați, ne-a trecut. Au trecut suficienți de mulți ani de atunci, acum suntem bine, sănătoși. Am numai respect și apreciere pentru Dana și îi doresc tot binele din lume”, a adăugat el.