Dana Săvuică, blefaroplastie la 55 de ani: „Rezultatele pot dura chiar pe viață”. În ce constă operația

La 55 de ani, Dana Săvuică a trecut pragul cabinetului esteticianului pentru o blefaroplastie și se declară încântată de rezultat.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 18:00 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 14:14
Galerie
Vedeta și-a făcut o operație de micșorare a nasului la 24 de ani | Profimedia

Vedeta nu s-a ferit niciodată să vorbească despre micile trucuri de frumusețe la care a apelat de-a lungul timpului și crede că prin sinceritatea ei poate încuraja și alte femei să facă tot ce le ajută să se simtă frumoase și încrezătoare.

Dana Săvuică a apelat la blefaroplastie la 55 de ani

De-a lungul anilor, Dana Săvuică a apelat la mai multe intervenții estetice, însă recunoaște că una dintre ele a fost o greșeală. La 24 de ani și-a făcut o operație de micșorare a nasului, influențată de comentariile și ironiile celor din jur, mai ales ale colegilor de la Televiziunea Română.

Recent, aceasta a ales să facă o intervenție de blefaroplastie, pentru a îndepărta excesul de piele de la nivelul pleoapelor.

„Blefaroplastie – sună complicat, dar nu e! Multă lume nu înțelege de ce e necesară intervenția la nivelul pleoapelor dar eu m-am decis să o fac și iată primele impresii”, a scris Dana Săvuică pe rețelele sociale.

Ea a explicat și motivul pentru care a ales să facă această schimbare: „În cazul meu, pleoapele superioare aveau piele în exces, lăsată și cu pungi de grăsime, cauzând un aspect obosit feței și chiar îmi îngreunau vederea, limitând câmpul vizual. Intervenția a fost realizată sub anestezie locală. Nu am simțit nicio durere și după operație am plecat imediat acasă”.

Dana Săvuică: „Nu am luat decât o pastilă de calmare”

Pentru că excesul de piele îi îngreuna vederea, Dana Săvuică a mers hotărâtă la intervenție și a povestit că nu a avut nevoie de multe calmante și nici nu a simțit durere.

„Nu am luat decât o pastilă de calmare, dar mai mult pentru liniștea mea întrucât durere nu a fost deloc. (…) Doctorul chirurg mi-a spus că perioada de recuperare implică edem, echimoze și sensibilitate, care dispar în câteva săptămâni”, a mai scris ea pe contul de Facebook.

„Am ales să fiu transparentă cu procedura de blefaroplastie. Rezultatele pot dura ani de zile sau chiar pe viață, dar pot varia în funcție de ‘materialul clientului. În cazul meu, am făcut intervenția marți și aspectul pleoapelor este vizibil întinerit, ridicat, cu ochii mai luminoși. Vă voi face un update la o lună sau două după intervenție ca să vedeți rezultatul real”, a adăugat femeia de afaceri.

Citește și: Cum arată Dana Săvuică în costum de baie la 55 ani. Vedeta a făcut furori pe plajă

Dana Săvuică și-a făcut operație de micșorare a sânilor

În urmă cu doi ani, Dana Săvuică a ales să își micșoreze sânii, o decizie împotriva tendințelor. În timp ce multe femei își doresc un bust mai mare, ea a explicat că și-a dorit să revină la aspectul pe care îl avea la 20 de ani.

În plus, după o operație de hernie de disc, medicii i-au recomandat să reducă presiunea asupra coloanei.

„Voi știți că eu sunt foarte deschisă și niciodată nu m-am ferit să spun adevărul (…) Este vorba despre augmentare mamară, este vorba despre sânii naturali, care, odată cu înaintarea în vârstă, se lasă și devin o problemă de sănătate.

Nu neapărat estetică, dar și aceea este importantă pentru unele femei. Devin foarte greoi, se lasă, nu mai poți să dormi bine, te doare spatele, te doare zona cervicală și practic ai așa o greutate pe piept la propriu.

Dana Săvuică îmbrăcată într-o rochie cu imprimeu floral și o jachetă neagră din piele
Dana Săvuică îmbrăcată într-un costum gri în carouri
Dana Săvuică îmbrăcată într-un costum gri în carouri

Iar eu de când am intrat la menopauză, cu atât mai mult nu știu ce s-a întâmplat… nu am avut bufeuri, în schimb m-am rotunjit aici (în zona pieptului), adică efectiv au explodat. La cum erau ei, s-au făcut și mai mari și atunci am luat această decizie”, a explicat ea, conform Viva.ro.

