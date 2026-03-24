Daniela Gyorfi, reacție față de cei care îi critică operațiile estetice. Ce a declarat recent vedeta

Artista a demonstrat întotdeauna că sinceritatea este cuvântul care o caracterizează cel mai mult. A vorbit recent despre criticile care i-au fost aduse în fața operațiilor estetice pentru care a optat de-a lungul timpului.

Cunoscută pentru asumarea de care a dat dovadă de-a lungul carierei sale, Daniela Gyorfi a ținut încă o dată să le răspundă criticilor. Nu de puține ori, artista a fost judecată pentru faptul că a apelat la mâna medicilor esteticieni pentru a-și schimba aspectul fizic.

Cu toate acestea, și-a asumat fiecare alegere, ba chiar a vorbit de fiecare dată despre acestea.

Daniela Gyorfi, reacție față de cei care îi critică operațiile estetice

Nu a uitat să aducă în discuție și gesturile romantice pe care soțul său le face de obicei la început de primăvară. Daniela Gyorfi este fără doar și poate extrem de răsfățată în acest sens.

Atât fiicei sale, cât și soției, George Tal nu uită să le aducă flori și cadouri atât de 1 cât și de 8 martie în fiecare an. De această dată, soțul vedetei a surprins-o pe aceasta cu o mașină.

În ceea ce privește filozofia Danielei Gyorfi în privința operațiilor estetice, aceasta nu s-a lăsat niciodată pradă comentariilor la adresa sa. Ba mai mult, a fost deschisă și dispusă să vorbească despre acest subiect cu fiecare ocazie.

„Am fost prima artistă care a recunoscut deschis această operație la sân, dar intervenții nu am decât la sân și, într-adevăr, proceduri estetice cu botox și acid hialuronic. Spre mirarea mea, răutățile sau criticile vin mai ales din partea femeilor. Până la urmă, nu este nimic rău în a-ți dori să arăți bine sau să îndrepți anumite lucruri pe care consideri că le poți îndrepta dacă ai această posibilitate.

Sunt o femeie asumată, niciodată nu am spus că, vai, mi-am făcut operația de sân ca să… Nu, nu, pur și simplu pentru mine. Toate tratamentele mi le fac pentru mine. Asta nu înseamnă că nu realizezi câți ani ai și că dai timpul înapoi, ci, pur și simplu, ai un aspect mai plăcut al corpului, al feței, și nu este nimic rău în asta, începând de la dantură, de la tratamente faciale, corporale.”, a declarat Daniela Gyorfi, după cum arată acest site.

Ce spune Daniela Gyorfi despre operațiile estetice

În ciuda faptului că a ținut să apeleze la ajutorul medicilor esteticieni, Daniela Gyorfi este conștientă de faptul că pielea sa nu mai are cum să fie aceeași ca la vârsta de 30 de ani sau 20.

„Clar că nu mai sunt ca înainte, este firesc, dar asta nu înseamnă că, dacă ai 50 de ani sau peste 50 de ani, nu mai ai viață. Dacă poți să faci ceva pentru tine, fie că ești slab, că ești mai plinuț, nu contează, trebuie să te simți bine și să te respecți în pielea ta.”, a spus vedeta, potrivit aceluiași site.