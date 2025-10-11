David Duchovny a confirmat căsătoria cu Monique Pendleberry, după o nuntă secretă: „Așa este”

David Duchovny a vorbit deschis despre căsătoria sa cu Monique Pendleberry! Se pare că povestea dintre actorul nominalizat la Emmy și frumoasa floristă a început în 2017.

Actorul în vârstă de 65 de ani a confirmat pentru prima dată vestea, la șapte luni de la nunta secretă și la puțin peste trei luni de când s-a aflat că s-au căsătorit.

David Duchovny a confirmat căsătoria cu Monique Pendleberry

În timpul apariției sale în emisiunea „Today with Jenna & Friends”, fostul star din „X-Files” a confirmat că s-a căsătorit la începutul acestui an.

„Apropo, te-ai căsătorit anul acesta”, a spus coprezentatoarea Savannah Guthrie. „Felicitări!”.

„Așa este, în februarie. Mulțumesc”, a răspuns David.

Coprezentatorul Willie Geist l-a întrebat apoi dacă vreunul dintre poemele din noul său volum de poezii, „About Time”, pe care îl promovează, este despre ea.

„Nu, nu. Știi, e amuzant… în dimineața asta, pe drum, mă uitam pe Amazon și apăream pe locul 1 la poeți de dragoste – ceea ce mi s-a părut hilar”, a spus David. „E o glumă, pentru că, de fapt, nu mai există alți poeți de dragoste acolo. Sunt singurul”.

David se află la a doua căsătorie. El a mai fost însurat cu actrița Téa Leoni, din 1997 până în 2014.

Cei doi își trăiesc povestea de iubire departe de ochii lumii

Duchovny și Pendleberry și-au ținut relația departe de ochii publicului și nu au anunțat oficial logodna. Cei doi ar fi început să se întâlnească în 2017. Deși apar rar împreună, aceștia au fost surprinși în New York City, în septembrie 2024.

Anterior, în ianuarie 2024, cei doi au fost prezenți la meciul Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder, desfășurat la Crypto.com Arena. De asemenea, au pășit împreună pe covorul roșu la premiera din ianuarie 2023 a filmului lui Duchovny de pe Netflix, „You People”, și la Festivalul de Film Tribeca 2023.

Duchovny a fost căsătorit anterior cu actrița Téa Leoni, 59 de ani, cu care are doi copii: o fiică, West, și un fiu, Kyd.

Fostul cuplu a fost căsătorit între 1997 și 2014, despărțindu-se în 2008. În 2014, Leoni a început o relație cu colegul ei din „Madame Secretary”, Tim Daly, iar cei doi s-au căsătorit anul acesta, pe 12 iulie, într-o ceremonie intimă la New York.

În 2015, actorul declara pentru People că nu se vede căsătorindu-se din nou.

„Nu cred că vreau să mă mai căsătoresc”, spunea el atunci. „Pur și simplu simt că sunt bătrân!”.

La vremea respectivă, el a adăugat că nu are regrete legate de trecutul său. „Căsnicia mea și familia mea reprezintă una dintre cele mai fericite părți ale istoriei vieții mele”, a spus Duchovny. „Nu aș schimba nimic. Nu înțeleg de ce oamenii încearcă să-și rescrie trecutul”.

David Duchovny este actor, regizor, scenarist și scriitor american, celebru mai ales pentru rolul agentului special Fox Mulder din serialul „The X-Files”, care i-a adus faimă internațională și două Globuri de Aur. Totodată, succesul i-a fost confirmat și cu rolul lui Hank Moody din „Californication”, care l-a consacrat drept un actor carismatic și versatil.

Născut pe 7 august 1960, la New York, Duchovny are o carieră complexă: pe lângă actorie, a regizat episoade de televiziune, a publicat cărți și volume de poezii și a urcat pe scenă în turnee alături de propria trupă rock.