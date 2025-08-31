Antena Căutare
Ce mănâncă zilnic copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Dieta pe care prinții și prințesa o au la Palat

Prințul William și Prințesa Catherine continuă să impresioneze publicul. În ciuda angajamentelor regale, cei doi rămân părinți devotați.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 31 August 2025, 21:45 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 13:28
Prințesa Catherine este un exemplu pentru copiii săi, care i-au preluat obiceiurile alimentare

Pentru Prințesa Charlotte, Prințul George și Prințul Louis, alimentația sănătoasă este mereu pe primul loc.

Ce mănâncă zilnic copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton

În familia Prințului William și ai lui Kate Middleton, diminețile încep cu un mic dejun sănătos, plin de fibre și vitamine.

În 2020, Prințesa de Wales a mers la grădinița și Grădinile Stockwell din cadrul Fundației London Early Years, unde a luat micul dejun alături de copii. Meniul de atunci a inclus fulgi de ovăz, cereale integrale cu biscuiți, terci și grâu expandat.

Copiii au avut la dispoziție și mai multe tipuri de fructe, servite alături de cereale. Micul dejun servit acolo seamănă mult cu cel pe care îl primesc acasă cei trei copii ai lui Kate.

„Ea le-a spus la trei dintre copii că proprii săi copii se bucură de mere și cereale dimineața, ceea ce a stârnit o conversație despre propriile lor preferințe în materie de fructe”, a dezvăluit directoare școlii, Michelle Samuels.

Fructele au un rol important în mesele zilnice ale copiilor

Fructele au un rol esențial în alimentația zilnică a copiilor. Dacă Prințul William era răsfățat cu tartă și înghețată de banane în copilărie, fiul său cel mare mănâncă dimineața cereale cu felii de banană.

Prințesa Catherine este un exemplu pentru copiii săi, care i-au preluat obiceiurile alimentare. Ea include mereu legume în meniul zilnic și îi încurajează și pe cei mici să urmeze o dietă bogată în vitamine.

Cei trei copii ai cuplului regal se răsfață uneori cu mese mai puțin sănătoase, precum paste sau pizza, urmate de un desert consistent. Kate se implică mereu în bucătărie și le pregătește adesea prăjituri de care se bucură întreaga familie.

Prințul William și Prințesa Catherine nu par a fi chiar imaginea simplității, însă asta nu înseamnă că nu au încercat să păstreze o doză de normalitate în viața celor trei copii ai lor.

Felul în care își cresc copiii urmează modelul familiei Middleton

Dincolo de angajamentele publice și evenimentele strălucitoare, viitorul rege și viitoarea regină a Marii Britanii și a celorlalte teritorii rămân părinți implicați. Se pare că acest lucru a fost inspirat din modul în care Catherine a fost crescută de părinții ei, Michael și Carole Middleton, scrie The List.

„William și-a bazat stilul de creștere a copiilor pe modelul familiei Middleton – trei copii, părinți înstăriți, dar muncitori, și multă dragoste în casă”, a declarat expertul regal Duncan Larcombe.

De-a lungul anilor, William și Catherine au fost surprinși ducându-și copiii la școală, mergând în vacanțe simple, vizitând parcuri de distracții și chiar participând la colindatul de Halloween împreună cu cei mici.

La fel ca în orice altă familie, copiii lui William și ai lui Catherine se adună adesea în jurul mesei, fie pentru o ocazie specială, fie pur și simplu pentru a se bucura de o masă împreună (chiar dacă Prințul și Prințesa de Wales nu iau mereu cina cu ei).

Prințul William alături de Prințesa Kate și de copiii lor, toți îmbrăcați în ținute elegante
În ceea ce privește alimentația Prințului George, a Prințesei Charlotte și a Prințului Louis, accentul cade pe nutriție. Totuși, William și Catherine știu bine că micile răsfățuri fac mesele mai plăcute și mai distractive.

