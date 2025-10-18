De ce boală suferă Oana Monea de la Insula Iubirii. Ispita a făcut dezvăluiri dureroase. Afecțiunea nu are, deocamdată, vindecare

Oana Monea a mărturisit recent că se confruntă cu o boală grea. De ani buni, blondina trăiește cu această afecțiune care îi face viața tot mai dificilă.

Oana Monea s-a confruntat cu unul dintre cele mai severe simptome ale bolii: semipareza

Afecțiunea poate provoca chiar și semipareză, iar Oana a simțit pe propria piele toate simptomele. Este prima dată când ispita supremă de la Insula Iubirii vorbește deschis despre suferința prin care trece.

De ce boală suferă Oana Monea de la Insula iubirii

Oana Monea a devenit cunoscută publicului larg după apariția sa la emisiunea „Insula Iubirii”. Blondina a jucat perfect rolul de ispită, reușind să atragă atenția multor concurenți. Însă, deși din exterior viața ei pare una lipsită de griji, Oana a mărturisit că realitatea este cu totul alta. De ani buni, se luptă cu o afecțiune gravă care i-a marcat profund existența.

În urmă cu 11 ani, medicii i-au pus un diagnostic dur: scleroză în plăci. Este vorba despre o boală autoimună a sistemului nervos central, care afectează creierul și măduva spinării. Afecțiunea distruge teaca de mielină și poate provoca tulburări de vedere, echilibru, forță și coordonare.

De-a lungul anilor, blondina a trăit momente cumplite din cauza acestei boli. A avut o perioadă în care simptomele s-au mai ameliorat, însă iarna trecută au revenit mai puternice ca niciodată.

„Este o semipareză. Așa am denumit-o, dar ea la bază are o altă denumire. Scleroză în plăci, așa a fost diagnosticul, adică, cumva, teaca de mielină de deasupra nervilor era afectată”, a spus Oana Monea, în emisiunea „Viața fără filtru”.

Boala nu are, deocamdată, un tratament care să ducă la vindecare

Oana Monea s-a confruntat cu unul dintre cele mai severe simptome ale bolii: semipareza. Scleroza în plăci afectează nervii din creier și măduva spinării, responsabili de controlul mișcărilor. Când semnalele dintre creier și mușchi nu mai sunt transmise corect, apare semipareza.

Din păcate, nu există un leac pentru această afecțiune, dar medicamentele pot reduce crizele și pot încetini boala. Tratamentul potrivit este însă greu de găsit. Oana Monea a consultat mai mulți specialiști până l-a găsit pe cel care i se potrivește.

„Am zis că nu am cum să iau acele medicamente. Am discutat cu un alt medic, m-a ajutat cu ceva injecții, pastile, dar cu totul și cu totul altceva decât ceea ce mi s-a propus prima dată și a funcționat”, a mai spus blondina, conform Cancan.ro.

Cu cine se iubește fosta ispită de la Insula Iubirii

Oana Monea a fost „ispita supremă” în sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii. Așa cum și-a obișnuit fanii, blondina și-a făcut treaba ca la carte și a ispitit din plin. De data aceasta, cel care i-a căzut în mreje a fost Marius Avram, cu care a părăsit Thailanda la finalul filmărilor.

Deși cei doi au încercat să continue relația și după emisiune, legătura s-a destrămat rapid, iar acum Oana trăiește o nouă poveste de dragoste alături de alt bărbat.

Cum era de așteptat, o femeie ca ea nu a rămas singură prea mult timp. Blondina și-a găsit rapid un nou iubit, iar confirmarea a venit chiar în timpul unui live pe care l-a făcut pe rețelele de socializare.

Mai exact, partenerul ei, atent la nevoile Oanei, și-a făcut apariția în timpul live-ului pentru a-i aduce o pereche de șosete. Deși nu a apărut în fața camerei, tânăra a spus clar că este iubitul ei și i-a mulțumit cu sărutări și declarații de dragoste.

„Ce faci iubitu'? Hai, măi iubitu', mulțumesc. Ești cel mai bun iubit din lumea asta. Mi-a adus șosete, măi! Ador! Stai să te pup, să nu pleci. Mulțumesc!”, a spus Oana pe live.