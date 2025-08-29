Antena Căutare
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează

Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, a dezvăluit câți bani face zilnic din afacerea pe care o are.

Publicat: Vineri, 29 August 2025, 10:00
Oana Monea a vorbit deschis despre suma de bani pe care o încasează în fiecare zi din afacerea.

De când a început sezonul 9 Insula Iubirii, ispita Oana Monea este foarte prezentă în mediul online, în special pe TikTok, acolo unde păstrează o legătură strânsă cu fanii emisiunii.

Câți bani câștigă pe zi Oana Monea din afacerea ei

Comunitatea care s-a format în jurul fenomenului Insula Iubirii sezonul 9 este mereu curioasă să afle noi detalii din culisele emisiunii lor favorite sau chiar mai multe lucruri legate de ce s-a întâmplat cu ispitele și concurenții după încheierea filmărilor.

Chiar dacă nu a dat foarte mult din casă, Oana Monea a stat de vorbă pe live pe TikTok cu fanii ei și le-a răspuns la unele întrebări.

Dacă unii ar fi considerat că Oana Monea este o femeie întreținută, ispita de la Insula Iubirii a decis să le arate internauților că este o femeie independentă care își câștigă singură banii din afacerile pe care le are.

De-a lungul ultimelor săptămâni, Oana a primit atât aprecieri, cât și critici din partea internauților, mulți dintre ei fiind curioși dacă povestea dintre ea și Marius a continuat și la întoarcerea în țară.

Oana a vrut să le demonstreze tuturor că e o femeie independentă și a preferat să le arate cât câștigă în fiecare zi pentru a le închide gura celor care spun lucruri răutăcioase despre ea.

Într-un video recent postat pe TikTok, Oana Monea le arată internauților câți bani încasează zilnic de la fiecare clientă. Afacerea ei este un salon de dermopigmentare sprâncene și câștigă mai mulți bani decât își imaginează mulți.

„Mi-ați spus să mă duc la muncă și că am fost în Thailanda pentru o vacanță gratuită. Însă, eu...”, a spus Oana Monea în videoclip, după care arată cu ce se ocupă și câți bani produce.

Dacă facem un calcul simplu cu sumele de bani pe care le-a primit Oana Monea într-o zi dela 6 cliente, ajungem la suma de 11.000 lei. Este clar că ispita de la Insula Iubirii are o meserie foarte bănoasă și o carieră de succes, fiind foarte bună în domeniul său.

Telespectatorii sunt curioși de cum va continua apropierea dintre ispita Oana Monea și Marius, după ce aceștia și-au oficializat relația pe Insula Iubirii. La bonfire-ul final, rămâne de văzut dacă Oana chiar s-a îndrăgostit de Marius și are sentimente pentru el sau și-a dorit doar să scoată la suprafață adevărul despre el pentru a o ajuta pe Maria să realizeze ce fel de bărbat are lângă ea.

