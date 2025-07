De ce Mihaela Rădulescu a purtat alb la casa funerară unde a fost depus Felix Baumgartner! De ce nu a purtat negru

Zilele trecute, trupul neînsuflețit al lui Felix Baumgartner a fost depus la o casă funerară. Acesta a fost momentul în care mulți au putut observa că în loc de negru, simbol al doliului la români, Mihaela Rădulescu a ales să poarte alb. Descoperă de ce a ales această culoare, de fapt.

Deși familia regretatului Felix Baumgartner a dorit discreție în ceea ce privește înmormântarea regretatului parașutist, aceasta a oferit totuși posibilitatea fanilor și celor apropiați să își ia un ultim rămas bun. Trupul neînsuflețit al lui Felix Baumgartner a fost depus la o casă funerară din orașul Thalgau din Austria. Printre cei prezenți acolo a fost și Mihaela Rădulescu, aceasta atrăgând atenția cu un detaliu ce i-a pus pe mulți pe gânduri. Descoperă în rândurile de mai jos de ce Mihaela Rădulescu a purtat alb la casa funerară unde a fost depus Felix Baumgartner, dar și care este semnificația acestei culori, de fapt.

Luni și marți, pe 28 și 29 iulie 2025, fanii, admiratorii, apropiații, rudele și prietenii au avut ocazia de a-și lua rămas bun de la Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie 2025. Cei veniți pentru un ultim omagiu au trecut în tăcere prin încăperi și au semnat în cartea de condoleanţe sau și-au exprimat părerile de regret. În apropiere a fost montat un ecran de mari dimensiuni, pe care s-au derulat imagini din timpul vieții lui Felix Baumgartner. Prieteni, rude, amici, vecini, fani și nu numai au mers la respectivea casă funerară din orașul Thalgau din Austria pentru a-și lua adio de la omul care a reușit să depășească viteza sunetului, în cădere liberă.

Prezentă la respectiva casă funerară a fost și Mihaela Rădulescu. Un detaliu ce i-a pus pe mulți pe gânduri a fost faptul că aceasta a ales să poarte alb. Mai exact, aceasta a ales să poarte un tricou alb, peste care a pus un sacou negru. La români, culoarea asociată doliului este negrul. Totuși, vedeta a ales opusul și mulți au fost mirați și chiar s-au întrebat care este motivul acestei decizii sau semnificația ascunsă.

Cel mai probabil, totul are legătură cu simbolistica culorii alb. În multe culturi, alb este culoarea doliului. În India, China, Japonia sau Vietnam, moartea este privită nu ca un sfârșit definitiv, ci ca o trecere spirituală către o altă formă de existență, așa că album semnifică lumina, puritatea, eliberarea și desprinderea de lumea materială, accederea către un nivel superior spiritual (starea de spirit). Albul mai semnifică purificarea, revenirea sufletului la sursa universală (în cultura chineză). În India, la înmormântări, oamenii poartă alb ca să marcheze faptul că moartea nu este o dispariție, ci mai degrabă o transformare.

Numeroase persoane au venit la respectiva casă funerară din orașul Thalgau din Austria. A fost angajată o firmă de pază ce s-a asigurat că nu se fac deloc fotografii cu sicriul, aceasta fiind dorința familiei de a păstra discreția, dar de a oferi totuși celor care doresc șansa de a aduce lui Felix Baumgartner un ultim omagiu.

Și se pare că nu ar fost singura regulă impusă de familie. O altă regulă a fost cea în care nu s-a dorit aducerea de flori sau coroane. Astfel, pe afișul care anunța locul și data pentru eveniment, în jos era menționat următorul mesaj: „Wir bitten, von Kranz und Blumenspenden Abstand zu nehmen, Wer mochte, kann Gedenken an Felix an die Wings for Life Stiftung fur Ruckenmarksforschung spenden. IBAN: AT89350000000001 1999, Kennwort: Felix Baumgartner” (n.r. Vă rugăm să vă abțineți de la trimiterea de coroane și flori. Cei care doresc pot dona în memoria lui Felix către Fundația Wings for Life pentru Cercetarea Măduvei Spinării. IBAN: AT89350000000001 1999, Referință: Felix Baumgartner).

Așadar, familia nu a dorit ca oamenii să aducă flori, ci a preferat mai degrabă să încurajeze donațiile către o fundație ce promovează cercetarea măduvei spinării și a afecțiunilor specifice.