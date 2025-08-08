Antena Căutare
Lucruri mai puțin știute despre Michael, tatăl lui Kate Middleton. Care este relația dintre Prințul William și socrul lui

Deși a fost descris cândva drept „cel mai tăcut membru al familiei Middleton”, acest lucru nu l-a împiedicat pe Michael să primească ovații în picioare pentru discursul emoționant rostit la nunta fiicei sale.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Vineri, 08 August 2025, 20:00 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 13:26
Michael a fost mereu considerat drept „cel mai tăcut membru al familiei Middleton” | Getty Images

Michael Middleton, tatăl lui Catherine, Prințesa de Wales, a împlinit luni 76 de ani și, cel mai probabil, a sărbătorit în liniște, departe de ochii publicului, așa cum obișnuiește.

Deși Michael și soția sa, Carole, părinții lui Kate, preferă în general să stea departe de lumina reflectoarelor, unele aspecte ale vieții lor au ajuns totuși în atenția publicului.

Jurnalista Katie Nicholl a scris în cartea sa, „William și Harry”, că Michael și Carole s-au cunoscut în timp ce lucrau pentru British Airways ca personal la sol.

„Carole e o femeie ambițioasă, știe ce vrea și, de obicei, obține. Da, îi plac lucrurile rafinate, dar ea și Michael au muncit din greu pentru tot ce au. Când iau cina în Mustique și aude un avion aterizând, Carole folosește vocea de însoțitoare de bord și anunță numele zborului și ora aterizării – e foarte amuzant. Michael este un bărbat mai puțin vorbăreț, dar se vede clar că își adoră familia”, a scris ea.

„Stă întotdeauna în capul mesei și îi poți vedea bucuria în timp ce își ascultă copiii povestind despre ultimele lor aventuri”.

În 1987, Carole a înființat Party Pieces, o companie care producea pungi pentru petreceri, iar în 1995 era condusă atât de Michael, cât și de Carole. Afacerea familiei Middleton a avut succes la acea vreme, deși ulterior a dat faliment.

Împreună cu fondurile fiduciare moștenite de Michael de la bunica sa aristocrată, Olive Christiana Middleton, afacerea le-a permis să ducă mai departe tradiția familiei de a-și trimite copiii la școli private cu internat.

Toți cei trei copii au fost trimiși la St Andrew’s School din Pangbourne, iar fetele au continuat studiile la Downe House School – un internat pentru fete din Cold Ash – și apoi la Marlborough College, în Wiltshire.

Un „socru cu adevărat minunat” pentru William

Presa britanică a inventat termenul „Upper Middleton Class” pentru a descrie poziția socială a familiei.

Într-un episod al podcastului „Dynasty: The Royal Family’s Most Challenging Year”, Katie Nicholl l-a descris pe Michael drept un „socru cu adevărat minunat” pentru William.

„Știu că au o relație apropiată și că William apelează adesea la Michael pentru sfaturi”, a spus ea, potrivit Daily Mail.

„Are un simț al umorului grozav și cred că este genul de om care își păstrează calmul în situații de criză”.

Michael a vorbit rar în public despre ginerele său, William, dar observatorii regali au remarcat câteva detalii despre relația lor în discursul rostit la nunta fiicei sale.

„Îmi amintesc mereu discursul lui din ziua nunții, în calitate de tată al miresei, și cât de tare a râs toată lumea de la mese când povestea despre William, care se antrena pe atunci ca pilot de elicopter și cum zbura cu elicopterul deasupra casei familiei Middleton, coborând spectaculos”, a declarat Nicholl.

„Evident, ca tată, te gândești: «Ce se întâmplă aici, Doamne?», realizând în același timp că viitorul rege al Angliei îți curtează fiica într-un mod cu adevărat spectaculos”.

Michael a ținut un discurs emoționant și la nunta fiicei sale mai mici, Pippa, în 2017.

Nicholl a adăugat că apropierea dintre membrii familiei Middleton a devenit subiect de glume printre corespondenții regali.

Prințesa Kate îmbrăcată în rochie albă de mireasă alături de tatăl ei și de Prințul William

„Erau mereu uniți. Formau un nucleu foarte strâns și așa sunt și astăzi”.

