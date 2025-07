Detalii mai puțin știute despre povestea de dragoste dintre Prințul William și Kate Middleton. Ce s-a aflat: „Era foarte timidă”

Pe când erau încă studenți, William și Kate stăteau în eleganta sală Younger Hall, ascultând un discurs care, fără să știe atunci, le anticipa destinul.

Rectorul Brian Lang le-a spus celor prezenți, în 2005, că St Andrews se mândrește cu titlul de „cea mai bună universitate pentru cupluri din Marea Britanie” și că unul din zece studenți ajunge să se căsătorească.

Detalii mai puțin cunoscute despre povestea de dragoste dintre Prințul William și Kate Middleton

„S-ar putea să vă fi întâlnit deja soțul sau soția”, le spunea rectorul Brian Lang în 2005. „Faptul că St Andrews poartă titlul de cea mai bună universitate de matchmaking din Marea Britanie spune multe lucruri frumoase despre noi – așa că ne bazăm pe voi să mergeți mai departe și să vă înmulțiți”.

Nici Prințul William, nici Kate Middleton nu și-ar fi imaginat atunci cât de profetice aveau să se dovedească acele cuvinte, nota autoarea regală Katie Nicholl.

Ziua absolvirii fusese un succes, iar nimeni dintre cei prezenți nu știa că, peste ani, acel moment avea să fie urmat de o nuntă regală.

În cartea sa de succes „William și Harry: Dincolo de zidurile palatului”, Katie Nicholl scria: „Potrivit uneia dintre prietenele ei de la St Andrews, Kate a rămas cu picioarele pe pământ în primele luni ale relației. Nu s-a purtat niciodată cu superioritate, iar chiar dacă reușise să cucerească cel mai râvnit băiat din universitate, nu s-a lăudat niciodată cu asta.

De fapt, nu era deloc încrezătoare în felul în care arăta și nu se considera o fată frumoasă. Era foarte drăguță și extrem de timidă”.

Cu patru ani înainte să asculte discursul din Younger Hall, William și Kate, abia trecuți de adolescență, se mutau în căminele St Salvator – cunoscute de studenți drept „Sally’s” – în septembrie 2001, marcând începutul vieții lor de studenți la St Andrews.

„S-a înroșit toată și a plecat repede”

Cei doi se mai întâlniseră, se pare, cu ceva timp în urmă, când William vizita Marlborough College, internatul unde învăța Kate, cu ocazia unor competiții sportive între școli.

Era o perioadă în care presa și adolescentele din Marea Britanie erau fascinate de tânărul prinț – un adevărat val mediatic cunoscut sub numele de „Willsmania”.

Deși în jurul lui William era mereu agitație, iar fetele de la Marlborough se îngrămădeau să-l cunoască, Kate părea mai interesată de meciurile de hochei decât de faima lui William.

Se pare că simpla prezență a prințului la St Andrews a atras un val de noi candidați. Iar săgeata lui Cupidon era, poate, deja lansată: Kate, muncitoare și echilibrată, tocmai încheiase un an sabatic și refuzase oferta de la Universitatea din Edinburgh pentru a merge la St Andrews.

Atât William, cât și Kate s-au înscris la St Andrews pentru a studia istoria artei, deși, mai târziu, William avea să-și schimbe specializarea, optând pentru geografie.

În primele luni, William o întâlnea adesea pe o tânără brunetă care i-a atras imediat atenția. Și nu era singurul care o observase. În săptămâna dedicată bobocilor, Kate fusese desemnată „cea mai frumoasă fată din Sally’s”.

Kate a povestit în interviul de logodnă că, atunci când l-a întâlnit pentru prima dată pe William, „s-a înroșit toată și a plecat repede”, simțindu-se „foarte timidă” în preajma lui.

Curând însă, între cei doi s-a legat o prietenie sinceră, după ce au descoperit câte lucruri aveau în comun. Amândoi iubeau să schieze și petrecuseră un an sabatic călătorind în jurul lumii. William s-a alăturat echipei de polo pe apă și, în fiecare dimineață, obișnuia să înoate cu Kate la piscina hotelului Old Course, relatează Daily Mail.