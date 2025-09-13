Deputata Laura Vicol, criticată după ce și-a făcut un tatuaj în plin scandal juridic: „Are tupeu doamna!”

Laura Vicol, cercetată în dosarul Nordis, și-a făcut recent un tatuaj pe braț. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, avocat de profesie, a stârnit numeroase reacții pe internet.

Gestul nu a trecut neobservat, iar internauții au criticat-o dur, lăsând comentarii acide pe rețelele de socializare.

Deputata Laura Vicol, criticată după ce și-a făcut un tatuaj controversat

Laura Vicol și-a tatuat recent pe braț o „vulpiță cu coroniță”. Gestul a atras un val de critici din partea internauților, mai ales în contextul în care este cercetată în dosarul Nordis pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele.

După ce și-a etalat tatuajul, Laura, de profesie avocat, a stârnit imediat reacții pe internet. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților a primit numeroase comentarii negative și ironice din partea internauților.

„Are tupeu, doamna!”, „Sigla Nordis i se potrivea mai bine!”, „Tatuajul vă prinde bine la pușcărie. La mulți ani cu executare!”, „Da, vulpiță, că e șmecheră… a înșelat atâția oameni!”, „Vulpea cea șireată!”, „Mie mi-ar fi rușine să ies în public! V-ați îmbogățit pe spinarea românilor! Nu ți-e frică de Dumnezeu???”, „Ce tatuaj de trist și-a făcut (fosta) șefă a comisiei juridice!” – sunt o parte dintre comentariile critice la adresa tatuajului Laurei Vicol.

Laura Vicol a petrecut 10 zile în arest la începutul anului

La începutul acestui an, Laura Vicol a stat zece zile în arest, după ce a fost reținută de DIICOT în dosarul Nordis.

Schema Nordis a intrat în atenția publicului după o investigație realizată de Recorder, în octombrie 2024. Potrivit acesteia, timp de mai mulți ani, membrii grupului cercetat de DIICOT ar fi încasat bani pentru apartamente vândute ilegal către mai multe persoane în același timp. Cei înșelați au rămas fără case și fără economii.

Laura Vicol este cercetată în dosarul Nordis pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, alături de soțul ei, Vladimir Ciorbă, și alte persoane. Avocata se apără spunând că acuzațiile aduse ei, soțului și asociaților acestuia sunt, de fapt, „minciuni”.

Avocata, noi dezvăluiri despre episodul cu mascații

Arestată preventiv în urmă cu câteva luni, în scandalul „dosarului Nordis”, Laura Vicol a devenit unul dintre cele mai mediatizate personaje din ultima perioadă. Recent, ea a povestit deschis, într-un interviu pentru emisiunea „Viața fără filtru”, moderată de Natalia Mateuț la Antena Stars și AntenaPLAY, despre ziua în care copiii ei au văzut-o ridicată de mascați.

Familia Laurei Vicol a trecut prin momente grele când avocata și soțul ei, Vladimir Ciorbă, patronul grupului Nordis, au fost reținuți de DIICOT.

Laura a mărturisit că, deși ea și apropiații au încercat să rămână calmi, a fost pentru prima dată când și-a văzut unul dintre copii plângând.

„Mama mea este stâncă! Copiii mei sunt stânci. Am rămas plăcut surprinsă când am văzut comportamentul pe care l-au avut cel mare și cel mijlociu. Am fost dată peste cap de cel mijlociu! A fost pentru prima dată în viața mea când l-am văzut plângând”, a spus Laura Vicol în show-ul difuzat de luni până vineri, pe Antena Stars și AntenaPLAY.

Ea a mai povestit că, în ziua în care a fost dusă de mascați la DIICOT pentru audieri în „dosarul Nordis”, fiul ei mijlociu a izbucnit în plâns. Copilul tocmai se întorsese de la școală când și-a văzut mama în ipostaza care l-a marcat puternic.