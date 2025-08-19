Laura Vicol a oferit o primă reacție pe rețelele de socializare după ce a fost acuzată că a sfidat legea în timpul meciului dintre Rapid și FCSB, disputat pe Arena Națională.

Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune | Captură Facebook

Laura Vicol a asistat, duminică seara, la derby-ul dintre Rapid și FCSB disputat pe Arena Națională. Aceasta a fost acuzată că a încălcat legea, după ce a fost surprinsă în timp ce fuma în tribune, lucru interzis pe stadioanele din România, potrivit gsp.ro.

Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea pe Arena Națională

Pe contul său de Facebook, Laura Vicol s-a filmat în timp ce a transmis un mesaj tranșant. Aceasta a precizat că nu a fost singura persoană care a fumat pe Arena Națională, dar și că va continua să facă acest lucru, deoarece este fumătoare.

​„Pentru ăștia care m-ați pozat aseară și mi-ați spus că sfidez legea (...) Bobiță, pe stadion, unde mă duc des, să știți că fumează toată lumea și o să fumez în continuare dacă asta înseamnă că sfidez legea, pentru că sunt fumătoare și pentru că toată lumea fumează pe stadion.

Să scrieți despre mine că am sfidat legea și că m-am îmbrăcat extravagant la un meci de fotbal. M-am dus în pantaloni de trening și în maiou. Asta înseamnă extravagant pentru voi?​ Dacă vreți să știți de unde am și lenjeria, vă spun... Dar nu cred că pe cititori îi interesează ținuta mea extravagantă. Adică pantaloni de trening și maiou. Sunteți penibli!”, a transmis Laura Vicol într-un clip video postat pe contul de Facebook.

Potrivit Federației Române de Fotbal, citată de gsp.ro, spectatorii sunt obligați „să nu fumeze în spațiul tribunelor; interdicția este valabilă și pentru persoanele care folosesc țigara electronică. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate de pe terasamentul exterior al Tribunei I, Tribunei a II-a, Peluzei I și Peluzei a II-a”.

Fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților este o prezență constantă la meciurile celor de la FCSB. Laura Vicol a fost pe Arena Națională la majoritatea meciurilor disputate de campioana en-titre în Europa League, mai transmite sursa citată mai sus.

Laura Vicol a fost implicată direct în cazul „Nordis”, firmă al cărei principal asociat este soțul său, Răzvan Ciorbă. Pe fondul presiunii publice, Laura Vicol a demisionat, în acel moment, din funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, potrivit gsp.ro.

