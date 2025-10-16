Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Din ce cauză a murit Diane Keaton. Starea de sănătate a regretatei actrițe se agravase în ultimele luni. Ce i-a adus sfârșitul

Din ce cauză a murit Diane Keaton. Starea de sănătate a regretatei actrițe se agravase în ultimele luni. Ce i-a adus sfârșitul

Au ieșit la iveală detalii neștiute despre cauza morții regretatei actrițe Diane Keaton. Starul de la Hollywood s-a stins din viață sâmbătă dimineața, 11 octombrie 2025, la 79 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 11:41 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 12:59
Galerie
Au ieșit la iveală detalii neștiute despre cauza morții regretatei actrițe Diane Keaton | gettyimages.com

Diane Keaton a trecut prin momentele dificile în ultimele luni. Puțini sunt cei care știu faptul că regretata actriță se confrunta cu probleme de sănătate care se agravaseră. Deși aparițiile sale publice erau tot mai rare, fanii nu și-au dat seama că starul de la Hollywood nu se simte bine.

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, o veste tristă a luat pe toată lumea prin surprindere. Diane Keaton a murit la vârsta de doar 79 de ani în locuința din Los Angeles, lăsând în urma ei o durere uriașă și lacrimi amare.

La doar câteva zile de la moartea vedetei, membrii familiei au transmis un mesaj emoționant pentru public. Aceștia au dezvăluit motivul pentru care starul de la Hollywood s-a stins din viață într-un mod fulgerător.

De ce a murit Diane Keaton. Care a fost cauza decesului

Articolul continuă după reclamă

Așadar, Diane Keaton a murit de pneumonie. Se pare că afecțiunea i-a adus sfârșitul regretatei actrițe de doar 79 de ani. Apropiații au scos la iveală faptul că vedeta slăbise foarte mult în ultimele săptămâni.

„Familia Keaton este profund recunoscătoare pentru extraordinarele mesaje de dragoste și sprijin primite în ultimele zile, în numele iubitei lor Diane, care a murit din cauza unei pneumonii pe 11 octombrie”, a transmis familia într-un comunicat pentru revista people.com.

Citește și: Ce avere uriașă a lăsat în urmă Diane Keaton. Câți bani avea regretata actriță de la Hollywood

De asemenea, cei care își doresc să ofere un ultim omagiu regretatei actrițe pot dona bani în memoria ei pentru cauzele pe care le-a susținut cu tărie. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Diane Keaton a iubit din toată inima animalele.

„Iubea animalele și a fost mereu dedicată sprijinirii comunității persoanelor fără adăpost, așa că orice donație făcută în numele ei către o bancă de alimente locală sau un adăpost pentru animale ar fi un tribut minunat și profund apreciat.”, a mai spus familia acesteia, conform sursei citate mai sus.

Diane Keaton a jucat ultimul său rol în 2024. În ce film a apărut

Diane Keaton a jucat ultimul său rol în anul 2024, atunci când a apărut în filmul de comedie „Tabăra de vară”. Producția a reușit să fascineze publicul, iar regretata actriță a impresionat din nou cu talentul său memorabil.

De atunci, starul de la Hollywood a decis să își trăiască viața departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor. Aparițiile sale la evenimente au devenit tot mai rare, fapt care a pus pe gânduri fanii.

Până în prezent nu se știe dacă regretata actriță sufere de cancer sau de o altă boală gravă, însă moartea sa fulgerătoare a stârnit o mulțime de curiozități. Un lucru este cert, aceasta și-a ascuns suferința de ochii lumi.

Citește și: Goldie Hawn, de nerecunoscut la 75 de ani. Cum arată în costum de baie celebra actriță

Diane Keaton în haine albe și negre cu zâmbetul pe buze
+12
Mai multe fotografii

Mai mult, Diane Keaton a avut cancer de piele și bulimie în tinerețe. În ciuda acestora probleme de sănătate pe care le-a avut, vedeta a fost întotdeauna optimistă și mereu cu zâmbetul pe buze.

Cum arată mezina cofondatorului Apple, Steve Jobs. Eve este superbă. Pasiunile sale se îndepărtează de afacerea tatălui ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România &#8211; Austria: &#8220;O fac public&#8221;
Observatornews.ro "A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia "A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice” Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată mezina cofondatorului Apple, Steve Jobs. Eve este superbă. Pasiunile sale se îndepărtează de afacerea tatălui ei
Cum arată mezina cofondatorului Apple, Steve Jobs. Eve este superbă. Pasiunile sale se îndepărtează de afacerea...
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă lucrurile nu se schimbă”
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă... Catine.ro
Cum arată sora lui Gică Hagi. Elena este una dintre cele mai importante sfătuitoare ale „Regelui”
Cum arată sora lui Gică Hagi. Elena este una dintre cele mai importante sfătuitoare ale „Regelui”
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea... Libertatea.ro
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest dezastru. Niciun robot AI nu va rezolva asta”
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste HelloTaste.ro
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat război ÎCCJ
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat... Jurnalul
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică Kudika
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x