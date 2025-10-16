Din ce cauză a murit Diane Keaton. Starea de sănătate a regretatei actrițe se agravase în ultimele luni. Ce i-a adus sfârșitul

Au ieșit la iveală detalii neștiute despre cauza morții regretatei actrițe Diane Keaton. Starul de la Hollywood s-a stins din viață sâmbătă dimineața, 11 octombrie 2025, la 79 de ani.

Diane Keaton a trecut prin momentele dificile în ultimele luni. Puțini sunt cei care știu faptul că regretata actriță se confrunta cu probleme de sănătate care se agravaseră. Deși aparițiile sale publice erau tot mai rare, fanii nu și-au dat seama că starul de la Hollywood nu se simte bine.

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, o veste tristă a luat pe toată lumea prin surprindere. Diane Keaton a murit la vârsta de doar 79 de ani în locuința din Los Angeles, lăsând în urma ei o durere uriașă și lacrimi amare.

La doar câteva zile de la moartea vedetei, membrii familiei au transmis un mesaj emoționant pentru public. Aceștia au dezvăluit motivul pentru care starul de la Hollywood s-a stins din viață într-un mod fulgerător.

De ce a murit Diane Keaton. Care a fost cauza decesului

Așadar, Diane Keaton a murit de pneumonie. Se pare că afecțiunea i-a adus sfârșitul regretatei actrițe de doar 79 de ani. Apropiații au scos la iveală faptul că vedeta slăbise foarte mult în ultimele săptămâni.

„Familia Keaton este profund recunoscătoare pentru extraordinarele mesaje de dragoste și sprijin primite în ultimele zile, în numele iubitei lor Diane, care a murit din cauza unei pneumonii pe 11 octombrie”, a transmis familia într-un comunicat pentru revista people.com.

De asemenea, cei care își doresc să ofere un ultim omagiu regretatei actrițe pot dona bani în memoria ei pentru cauzele pe care le-a susținut cu tărie. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Diane Keaton a iubit din toată inima animalele.

„Iubea animalele și a fost mereu dedicată sprijinirii comunității persoanelor fără adăpost, așa că orice donație făcută în numele ei către o bancă de alimente locală sau un adăpost pentru animale ar fi un tribut minunat și profund apreciat.”, a mai spus familia acesteia, conform sursei citate mai sus.

Diane Keaton a jucat ultimul său rol în 2024. În ce film a apărut

Diane Keaton a jucat ultimul său rol în anul 2024, atunci când a apărut în filmul de comedie „Tabăra de vară”. Producția a reușit să fascineze publicul, iar regretata actriță a impresionat din nou cu talentul său memorabil.

De atunci, starul de la Hollywood a decis să își trăiască viața departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor. Aparițiile sale la evenimente au devenit tot mai rare, fapt care a pus pe gânduri fanii.

Până în prezent nu se știe dacă regretata actriță sufere de cancer sau de o altă boală gravă, însă moartea sa fulgerătoare a stârnit o mulțime de curiozități. Un lucru este cert, aceasta și-a ascuns suferința de ochii lumi.

Mai mult, Diane Keaton a avut cancer de piele și bulimie în tinerețe. În ciuda acestora probleme de sănătate pe care le-a avut, vedeta a fost întotdeauna optimistă și mereu cu zâmbetul pe buze.