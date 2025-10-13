Antena Căutare
Ce avere uriașă a lăsat în urmă Diane Keaton. Câți bani avea regretata actriță de la Hollywood

Diane Keaton, actrița celebră de la Hollywood, a murit la vârsta de 79 de ani în cursul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Aceasta a lăsat în urmă o carieră spectaculoasă și o avere uriașă.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 13:33 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 14:53
Diane Keaton, actrița celebră de la Hollywood, a murit la vârsta de 79 de ani în cursul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025 | gettyimages.com

Un nume celebru de la Hollywood s-a stins din viață weekendul trecut. Diane Keaton, celebra actriță pentru rolul din „Tatăl miresei”, și-a dat ultima suflare sâmbătă, 11 octombrie 2025, în casa ei din Los Angeles.

Conform apelului la serviciul de urgență, vedeta a fost găsită întinsă pe podea în propria locuință. În jurul orei 8:00, o ambulanță a transportat-o pe Diane Keaton la spital, însă medicii nu i-au putut salva viața.

România propune pelicula Jaful Secolului la Premiile Oscar 2026. Cum a reacționat scenaristul Cristian Mungiu

În ultima perioadă, regretata actriță a fost înconjurată de familie și prieteni, relatează Associated Press. Până în prezent nu se cunoaște motivul pentru care vedeta de la Hollywood a murit, însă apropiații acesteia au dezvăluit că se schimbase foarte mult într-un interval scurt de timp.

Vestea dureroasă a fost făcută de către purtător de cuvânt al familiei, care a scos la iveală faptul că starea de sănătate a regretatei actrițe se deteriorase destul de tare în ultimele luni de viață.

Ce avere avea Diane Keaton. Starul de la Hollywood strânsese o sumă uriașă de bani

Decesul vedetei a luat pe toată lumea prin surprindere, chiar și pe apropiații săi. Un lucru este cert, Diane Keaton nu dădea semne că urmează să se stingă din viață, în ciuda faptului că slăbisem foarte mult.

Regretata actriță a lăsat în urma ei o durere uriașă, o carieră spectaculoasă în industria artistică și o avere la care mulți visează. Puțini sunt cei care știu că Diane Keaton avea strânși 100 de milioane de dolari, potrivit elle.ro.

Mai mult, starul de la Hollywood a avut o pasiune pentru arhitectură și design. De-a lungul anilor, aceasta a cumpărat diferite clădirii, unele chiar istorice, pe care le-a renovat după bunul său plac.

În anul 2007, Diane Keaton a făcut o achiziție de 8,1 milioane de dolari: o casă veche de 100 de ani. În 2010, actrița a reușit să vândă locuința cunoscutului producător Ryan Murphy la prețul de 10 milioane de dolari.

Siluetă de manechin, în costum de baie, la 79 de ani. Mesajul lui Helen Mirren pentru cei ce „se tem" de îmbătrânire

De asemenea, vedeta a mai achiziționat o proprietate în Laguna Beach la suma de 7,5 milioane de dolari, în 2002, pe care a renovat-o și vândut-o pentru 12,75 milioane de dolari. Tot în același an, Diane Keaton a cumpărat și o casă în Bel Air pe care a oferit-o spre vânzare la prețul de 16,5 milioane de dolari, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, starul de la Hollywood a făcut bani frumoși de pe urma clădirilor spectaculoase pe care le-a cumpărat, renovat și vândut. De altfel, și rolurile sale din producțiile celebre i-au aduse sume importante de bani.

Colaj cu Diane Keaton în două ipostaze diferite în ținute albe
+6
Mai multe fotografii

Diane Keaton a jucat în filme precum „Lovers and Other Strangers” (1970), „Adormitul” (1973), „Looking for Mr. Goodbar” (1977), „Shoot the Moon” (1982), „Tatăl miresei” (1991), „Misterul crimei din Manhattan” (1993), „Clubul nevestelor părăsite” (1996), „Camera lui Marvin” (1996), „Something's Gotta Give” (2003) „Familia Stone” (2005) „Haos de Crăciun” (2015).

Care a fost cauza morții Marinelei Chelaru. Ce s-a întâmplat la priveghiul regretatei actrițe... Cum a cerut-o Dorian Popa pe Andreea în căsătorie. Imaginile au fost făcute publice abia acum: „Să vină și un bebe!"...
Comentarii


