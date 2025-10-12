A murit Diane Keaton. Actriță de la Hollywood avea 79 de ani. Cine a dat vestea tristă

Diane Keaton, celebra actriță de la Hollywood, s-a stins din viața sâmbătă, 11 octombrie 2025, la vârsta de 79 de ani.

Veste tristă pentru toți cei care au apreciat-o pe Diane Keaton. Celebra actriță de la Hollywood a murit în cursul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Aceasta avea 79 de ani, iar până în prezent nu se cunosc prea multe detalii despre cauza morții.

Diane Keaton a murit. Cine a făcut anunțul trist

Anunțul dureros a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei, citat de revista People. Fanii și apropiați au fost luați prin surprindere de tragicul eveniment. Un lucru este cer, Diane Keaton a lăsat în urma ei multă durere.

În ultimele luni de viață, celebra actrița a stat departe de evenimentele publice. Aceasta nu și-a mai făcut apariția pe covorul roșu, însă nu se știa că ar fi avut probleme de sănătate care să-i aducă sfârșitul, potrivit The Guardian.

Articolul continuă după reclamă

Cine a fost Diane Keaton. În ce filme celebre a jucat

Diane Keaton s-a născut pe data de 5 ianuarie 1946 în Los Angeles, California, Statele Unite ale Americii. De-a lungul carierei sale, aceasta a câștigat o mulțime de premii pentru rolurile impecabile pe care le-a interpretat.

Citește și: Doliu în lumea filmului. Actorul care l-a interpretat pe Dennis în „Dennis, pericol public” a decedat. Ce copilărie dificilă a avut

Celebra actriță a cunoscut succesul în anul 1971, atunci când a jucat rolul a fost rolul frumoasei Kay Adams, iubita și eventuala soție a lui Michael Corleone (interpretat de Al Pacino) în filmul Nașul (1972).

Datorită talentului său remarcabil, Diane Keaton a interpretat personaje în drame și comedii celebre, precum: „Lovers and Other Strangers” (1970), „Adormitul” (1973), „Looking for Mr. Goodbar” (1977), „Shoot the Moon” (1982), „Tatăl miresei” (1991), „Misterul crimei din Manhattan” (1993), „Clubul nevestelor părăsite” (1996), „Camera lui Marvin” (1996), „Something's Gotta Give” (2003) „Familia Stone” (2005) „Haos de Crăciun” (2015) etc.

Celebra actriță a fost apreciată pentru performanța sa de pe platoul de filmare. Așadar, aceasta a fost premiată cu Oscarul pentru cea mai bună actriță în ceea ce privește interpretarea sa din „Annie Hall” din 1977.

În 2017, Diane Keaton a fost onorată cu premiul AFI Life Achievement Award pentru întreaga ei carieră. Printre numeroasele distincții pe care le-a primit în cursul celor cinci decenii de carieră se mai numără un premiu BAFTA și două premii Globul de Aur, dar și două nominalizări la premiile Emmy.

Un lucru este cert, actrița a jucat în unele dintre cele mai importante filme ale ultimei jumătăți de secol.

Citește și: E una dintre cele mai cunoscute artiste, dar nimeni n-a recunoscut-o camuflată așa. Cum se transformă când urcă pe scenă

În ceea ce privește viața personală, Diane Keaton a rămas necăsătorită. Mai mult, aceasta a adoptat o fiică în anul 1996 pe care a numit-o Dexter. Deși era o femeie fericită și împlinită, actrița a luat decizia să își mărească familia în anul 2000, atunci când a adoptat și un băiat, pe Duke.

Diane Keaton a fost întotdeauna o persoană discretă și cu zâmbetul pe buze. Celebra actriță de la Hollywood va rămâne în amintirea tuturor pentru felul său carismatic și pasiunea cu care și-a desfășurat profesia.