S-au împlinit doi ani de la moartea Ancăi Molnar, make-up artistul vedetelor. Claudiu Molnar a postat imagini sfâșietoare de la mormântul regretatei sale soții!

Au trecut doi ani de la moartea make-up artistului Anca Molnar. Claudiu Molnar, imagine sfâșietoare de la mormântul soției sale | Captură Facebook

Anca Molnar s-a stins din viață cu puțin timp înainte de a împlini 35 de ani, după o luptă grea, dar dusă cu mult curaj, cu o tumoră cerebrală. De atunci au trecut doi ani, iar soțul ei, Claudiu Molnar, nu a încetat nicio clipă să vorbească despre durerea pierderii și despre momentele în care simte că soția sa îi este în continuare aproape.

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S-au împlinit doi ani de la moartea Ancăi Molnar

Pe 11 iunie, s-au împlinit doi ani de când Anca Molnar s-a stins din viață. Soțul regretatei make-up artist a postat o imagine emoționantă de la mormântul soției sale, alături de un mesaj sfâșietor.

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În tot acest timp, Claudiu Molnar a păstrat vie amintirea femeii pe care a iubit-o și a povestit, de mai multe ori, despre semnele pe care că le-ar fi primit de la aceasta. Bărbatul a trăit un moment profund emoționant la locul de veci al soției sale.

„Au trecut deja doi ani, dar dorul nu s-a micșorat. Din contră, dorul și iubirea cresc cu fiecare zi”, a scris Claudiu Molnar pe Facebook.

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Anca Molnar a luptat până în ultima clipă cu boala și a făcut tot posibilul să iasă învingătoare. Din nefericire, însă, boala nemiloasă a răpus-o. Soțul ei suferă enorm după ce a pierdut-o pe femeia care l-a făcut tată și alături de care trăia o frumoasă poveste de dragoste.

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Anca Molnar a transmis un mesaj de adio înainte să moară: „Am plecat... Acasă”

Moartea Ancăi Molnar a lăsat multă suferință în urmă. După ce s-a stins din viață, apropiații tinerei au făcut public mesajul ei de adio.

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele... Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața și zâmbetul meu sa va rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar, am plecat... Acasă. Dar de acolo, voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când, am să vă fac cu ochiul!”, este mesajul făcut public de apropiații Ancăi Molnar, după moartea ei.

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