Doliu în familia lui Nicolae Guță! Fratele cântărețului de manele a murit. Ce mesaj dureros a transmis Nicoleta Guță

Nicolae Guță trece prin momente dificile. Fratele său, Orian, a murit. Acesta era cunoscut în Valea Jiului. Anunțul dureros a fost făcut de către Nicoleta Guță, fiica manelistului. De asemenea, și artistul a confirmat vestea tristă.

Ce mesaj dureros a transmis Nicoleta Guță în mediul online, după ce a aflat de moartea unchiului ei

Pentru că este destul de activă în mediul online, Nicoleta Guță nu a ezitat să transmită un mesaj copleșitor despre pierderea suferită. Mai mult, fiica lui Nicolae Guță a publicat și o imagine cu unchiul ei.

Din fotografie se poate observa faptul că Orian și cântărețul de manele semănau foarte bine. În dreptul postării, fata artistului a oferit informații și despre locul în care va fi depus trupul neînsuflețit al unchiului său.

Cei care l-au cunoscut și apreciat pe fratele lui Nicolae Guță îi pot aduce un ultim omagiu joi, 30 aprilie 2026, la Biserica Sfânta Varvara Petroșani.

„Cu inimile sfâșiate de durere și cu multă iubire, vă anunțăm că unchiul nostru drag a plecat dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele noastre. A fost un om bun și iubitor și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați mâine, la ora 16:00, la Biserica Sfânta Varvara Petroșani. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască liniștea veșnică!

Cu dragoste și durere,

Familia îndurerată”, a fost mesajul transmis de Nicoleta Guță pe contul de Facebook.

Postarea artistei a luat pe toată lumea prin surprindere, generând o mulțime de mesaje de susținere și încurajare. Mulți și-au dorit să transmită un gând bun familiei în această perioadă grea.

„Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică, un om cu mare caracter și bun simț. Dumnezeu să dea familiei multă, multă putere”, „A fost un mare om, cu mare caracter. Dumnezeu să-i odihnească sufletul lângă fratele lui mai mic, Samir” sau „Dumnezeu să-l odihnească în împărăția sa! Condoleanțe familiei greu încercate!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Până la acest moment nu se cunoaște cauza decesului lui Orian. Familia nu a oferit astfel de informații până acum, însă se știe faptul că Nicolae Guță avea o relație apropiată cu fratele său mai mare.

Se zvonește că Orian este cel care l-a susținut pe artist atunci când a vrut să se lanseze în muzică. De asemenea, se spune că fratele lui mai mare era omul pe care se putea baza mereu, în orice situație.

Pierdere lui Orian nu este singura lovitură pe care Nicolae Guță o primește de la viață. În anul 2013, cântărețul de manele și-a mai pierdut un frate, pe Samir, care fusese diagnosticat cu cancer de piele.