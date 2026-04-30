Doliu în familia lui Nicolae Guță! Fratele cântărețului de manele a murit. Ce mesaj dureros a transmis Nicoleta Guță

Nicolae Guță trece prin momente cumplite. Fratele lui, Orian, s-a stins din viață. Cea care a dat vestea a fost chiar Nicoleta Guță, fata cântărețului de manele.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Aprilie 2026, 10:55 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 12:27
Nicolae Guță trece prin momente dificile. Fratele său, Orian, a murit. Acesta era cunoscut în Valea Jiului. Anunțul dureros a fost făcut de către Nicoleta Guță, fiica manelistului. De asemenea, și artistul a confirmat vestea tristă.

Ce mesaj dureros a transmis Nicoleta Guță în mediul online, după ce a aflat de moartea unchiului ei

Pentru că este destul de activă în mediul online, Nicoleta Guță nu a ezitat să transmită un mesaj copleșitor despre pierderea suferită. Mai mult, fiica lui Nicolae Guță a publicat și o imagine cu unchiul ei.

Din fotografie se poate observa faptul că Orian și cântărețul de manele semănau foarte bine. În dreptul postării, fata artistului a oferit informații și despre locul în care va fi depus trupul neînsuflețit al unchiului său.

Cei care l-au cunoscut și apreciat pe fratele lui Nicolae Guță îi pot aduce un ultim omagiu joi, 30 aprilie 2026, la Biserica Sfânta Varvara Petroșani.

Citește și: Nicolae Guță a ajuns de urgență la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă cântărețul de manele

„Cu inimile sfâșiate de durere și cu multă iubire, vă anunțăm că unchiul nostru drag a plecat dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele noastre. A fost un om bun și iubitor și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați mâine, la ora 16:00, la Biserica Sfânta Varvara Petroșani. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască liniștea veșnică!

Cu dragoste și durere,

Familia îndurerată”, a fost mesajul transmis de Nicoleta Guță pe contul de Facebook.

Postarea artistei a luat pe toată lumea prin surprindere, generând o mulțime de mesaje de susținere și încurajare. Mulți și-au dorit să transmită un gând bun familiei în această perioadă grea.

„Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică, un om cu mare caracter și bun simț. Dumnezeu să dea familiei multă, multă putere”, „A fost un mare om, cu mare caracter. Dumnezeu să-i odihnească sufletul lângă fratele lui mai mic, Samir” sau „Dumnezeu să-l odihnească în împărăția sa! Condoleanțe familiei greu încercate!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Până la acest moment nu se cunoaște cauza decesului lui Orian. Familia nu a oferit astfel de informații până acum, însă se știe faptul că Nicolae Guță avea o relație apropiată cu fratele său mai mare.

Citește și: Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală manelistul

Se zvonește că Orian este cel care l-a susținut pe artist atunci când a vrut să se lanseze în muzică. De asemenea, se spune că fratele lui mai mare era omul pe care se putea baza mereu, în orice situație.

Pierdere lui Orian nu este singura lovitură pe care Nicolae Guță o primește de la viață. În anul 2013, cântărețul de manele și-a mai pierdut un frate, pe Samir, care fusese diagnosticat cu cancer de piele.

Cum arată femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”...
Citește și
Cum arată femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”
Cum arată femeia care a jurizat-o pe Nadia Comăneci. Ce și-a amintit despre „Zeița de la Montreal”
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție. Ce probleme a avut gimnasta de aur a Românie
Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție. Ce probleme a avut gimnasta de aur a Românie
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
